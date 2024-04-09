И все-таки, Месси или Роналду? Собрали ответы футболистов прошлого и настоящего - результат многих удивит

Кое-кому эту подборку лучше не показывать.

Противостояние этих двух игроков длится уже десятилетия и конца по не видно - Лео и Криш продолжает взаимную погоню за рекордами друг друга.

Неделю назад форвард «Аль-Насра» трижды забил «Абхе» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии - теперь на счету португальца 65 хет-триков в карьере. Аргентинец провел 57 матчей такого рода. При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.

Если же говорить о штрафных ударах, то всего на счету 39-летнего португальца 63 гола со штрафных, у Лионеля Месси – 65.

Мы собрали в одном видео ответы на ключевой вопрос, которые ведущие футболисты мира давали в разные годы. Угадаете результат?