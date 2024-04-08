«В «Барсе» у меня остались друзья»: Усман Дембеле предвкушает встречу с «блауграной» в ЛЧ

«Барса» и «ПСЖ» готовятся к первой игре 1/4 Лиги чемпионов. На предматчевой пресс-конференции к журналистам вышел Усман Дембеле.

Францу вспомнил о своем времени в столице Каталонии:

«Я бы сказал, что в «Барсе» я многому научился как на поле, так и за его пределами. Это произошло благодаря моим тренерам, а также моим замечательным друзьям, которых я приобрел в «Барсе». Не знаю всех из нынешнего состава, но со многими я знаком. Да, я многому там научился».

«Это замечательно – снова сыграть в Испании, в Барселоне. Думаю, это будет отличный матч. Остались ли у меня в «Барсе» друзья? Я виделся с Жюлем Кунде в сборной, мы, как и всегда, перекинулись парой шуток. Я также общаюсь с Гави, хотя сейчас он травмирован. Мы часто разговариваем перед матчами», – добавил Усман.

Дембеле перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила 50,4 миллиона евро. В столице Каталонии француз провел шесть лет.

Усман дважды выходил на поле против «ПСЖ» в составе «Барсы». Дело было в 2021 году, когда команды встречались в 1/8 ЛЧ. Тогда дальше прошли парижане.

Как Дембеле проявит себя против бывшей команды?