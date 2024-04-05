Кариуса и его девушку не пустили в один из самых известных ночных клубов. Она объяснила причину

Лорису Кариусу и его супруге Дилетте Леотте было отказано во входе в один из самых известных ночных клубов Берлина Berghain, также известный как «самый экстремальный секс-клуб» города.

Вот как невеста немца объяснила это своей подруге, передает Bild:

«Ты знаешь, Даниэла, что я была в Берлине, и ты знаешь, что я говорила тебе, что очень хочу пойти в Berghain, этот очень известный ночной клуб, в который, однако, очень строгий входной контроль.

Я подошла к входу в своем красивом пальто, знаете, желтом, с бахромой, с яркой улыбкой и сказала «Привет!». Но, ребята, мне еще никто так не отказывал».

Как сообщается, шансы на вход выше, если человек одет в темную одежду. Но Дилетта подчеркнула еще одну вещь.

«Лорис совершил ошибку, в том числе и потому, что заставил меня войти первой. У девушек обычно больше шансов. А они так на меня посмотрели и сделали вот так [покачала головой]».

Сейчас Кариус играет за «Ньюкасл», его контракт истекает в июле. Дилетта хочет, чтобы вратарь нашел новый клую, так как не чувствует себя комфортно в Ньюкасле.