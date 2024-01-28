📹Чичарито мощно представили в «Гвадалахаре»: собрался полный стадион, устроили красивое шоу 🔥

Хавьер, ты дома.

После четырнадцати лет вне Мексики Хавьер Эрнандес вернулся в родной клуб − «Гвадалахару». За это время он отыграл в трех из пяти ведущих европейских лигах − АПЛ, Ла Лиге и Бундеслиге.

Наиболее успешный отрезок случился в «Манчестер Юнайтед», за который Чичарито отбегал 157 матчей, забил 59 голов и 20 голевых передач, но главное − дважды стал чемпионом Англии.

Последние четыре года мексиканец был одним из лидеров «Лос-Анджелес Гэлакси», но в последний сезон практически не играл: порвал крестообразные связки колена. Контракт клуб МЛС не продлил, звали в Европу, Саудовскую Аравию, но Чичарито решил, что пора возвращаться домой.

Вчера мексиканского форварда представили на «Акроне» − стадионе, открытом в 2010-м году и вмещающем практически 50 тысяч зрителей. Заполнили его полностью, а из презентации сделали шоу, как будто бы в город прибыла звезда мировой сцены.

«Чича, ты сдержал свое обещание. Добро пожаловать, это твой дом», − приветствовал мексиканца президент клуба Амари Вергара.

На какой срок Хавьер Эрнандес заключил контракт с «Гвадалахарой» неизвестно, но понятно, что при условии полного выздоровления, форвард точно поможет родному клубу. Трибуны точно придадут ему сил завершить карьеру на мажорной ноте.