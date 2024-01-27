Инсайд из кабинета Переса. «Мадрид» больше не видит в «Барсе» конкурента, но не хочет создавать каталонцам лишних проблем

Издание Relevo сообщает о переменах в отношении «Мадрида» к «Барселоне». По данным издания, «королевский клуб» перестал видеть в «блаугране» конкурента как в спортивном плане, так и в трансферном.

Опыт последних лет заставил штаб Переса задуматься о том, что каталонцы больше не могу соперничать, когда дело доходит до подписания дорогостоящий игроков. Как пишет Relevo, главной опасностью «Мадрида» на трансферном рынке является «Манчестер Сити», способный предложить, помимо денег, амбициозный спортивный проект. Также «Реал» не списывает со счетов старых знакомых – «Баварию» и «ПСЖ». А вот в «Барсе» «сливочные» перестали видеть опасность.

Главная причина – экономические проблемы каталонцев. В современном футболе ценники на востребованных игроков переваливают за 100 млн евро. Такие футболисты, как Беллингем или Гвардиол, «блаугране» не по карману.

Большую роль также играет вопрос имиджа. «Королевский клуб» считает, что каталонцы потеряли лицо. Дело Негрейры, огромные долги, всевозможные рычаги – все это влияет на желание игроков переходить в «Барселону».

Три примера в последних трансферных окнах ярко иллюстрируют сложившуюся ситуацию. Первый – это Холанд, который, будучи игроком дортмундской «Боруссии», довольно быстро исключил «Барсу» из списка команд для трансфера. «Реал», «Бавария» и «Сити», в конечном счете подписавший норвежца, до последнего боролись за игрока.

Сумма, которую «Палмейрас» попросил за Эндрика, выбила каталонцев из гонки за трансфер бразильца. Наконец, вспомним про Арду Гюлера – «сливочные» увели турка из-под носа «блауграны».

Изменилось и отношение «Мадрида» к спортивному уровню «Барселоны», утверждает Relevo. «Сливочные» считают, что под руководством Хави «блауграна» потеряла свою знаменитую ДНК. Значение класико снижается, тогда как соперничество с другими испанскими командами заметно растет.

«Атлетико», исторический противник «королевского клуба», в этом сезоне уже успел дать команде Анчелотти серьезный бой в Суперкубке и Кубке страны. «Жирона» для «Мадрида» давно перестала быть сенсационным открытием, теперь в ней видят реального конкурента в борьбе за титул.

При этом «Мадрид» не хочет создавать «Барселоне» лишних проблем, даже наоборот. «Реал» находится на стороне своего главного, а пока и единственного, союзника по вопросу создания Суперлиги. В «королевском клубе» считают, что каталонцам и так хватает трудностей. Именно поэтому Перес старается поддерживать отношения с Лапортой, хотя делать это с каждым днем все сложнее. Не будем забывать о деле Негрейры, в котором клубы занимают противоположные стороны.

Relevo отмечает, что подобную точку зрения разделяют и другие европейские гранды. Например, пару лет назад Румменигге с сожалением говорил об экономической ситуации каталонцев. Европейские клубы не хочет видеть падение «Барсы», уважая старые заслуги клуба.

В Вальдебебасе, как и во всей Европе, видят попытки «блауграны» пережить сложное финансовое положение. Каталонцы сопротивляются и используют оставшуюся у них власть в СМИ, чтобы возродиться и вернуться в футбольную элиту. «Реал» уверен, что команда Хави найдет очередной молодой талант и подпишет опытного ветерана, это поможет клубу добиться спортивных результатов и, следовательно, получить необходимый доход. Но в кабинете Переса не верят в то, что это может произойти в ближайшее время. Сейчас «Мадрид» рассматривает «Барсу» скорее как союзника, а не соперника.

Как думаете, есть ли доля правды в этом сообщении Relevo?