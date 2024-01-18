У главного инсайдера мирового футбола Фабрицио Романо есть Tinder: у него очень скромный профайл

Итальянец работает не только с футбольными инсайдами.

Романо сейчас - самый успешный и известный инсайдер современности, а начинал итальянец с написания футбольных статей для небольших изданий у себя на родине. Путевку в большой футбол Фабрицио подарил Мауро Икарди, хоть и вряд ли знал об этом. Один агент попросил Романо составить профайл на юного аргентинца - с этого и началась карьера инсайдера.

Один из самых свежих инсайдов Романо - возвращение экс-капитана «Ливерпуля» Хендерсона в Европу - итальянец уже подтвердил переход в «Аякс», хотя клубы молчат.

Фабрицио спит всего по 5 часов в день (с 5 до 10 часов утра), а в остальное время занят переговорами и поглощением актуальной информации. С самого утра он берет в руки телефон и начинает звонить и писать футбольным агентам, директорам и акционерам.

Но на линчую жизнь времени, похоже, тоже хватает - недавно болельщики (или болельщицы) нашли Романо в Tinder - в его профайле ни слова о том, что он главный инсайдер мирового футбола.