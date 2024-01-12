🤣 «Что Осимхен делает со всеми этими масками?» Все, что мы знаем о Кубке Африки за одну минуту

Уже завтра в Кот-д'Ивуаре стартует Кубок Африки, который всегда застает врасплох клубный сезон европейского футбола.

Что ж, мир крутится не только вокруг Европы, поэтому праздник футбола состоится. Многие футболисты команд-участниц уже отправились на турнир, а один из крупнейших футбольных порталов B/R Football посвятил Кубку Африки небольшой мультфильм, в котором проводил звезд футбола в их команды.

Фанаты в восторге.

💭 «Что Осимхен делает со всеми этими масками?»

💭 «Онана, ахаха».

💭 «За Танзанию».

💭 «Все знают, что Гана легко выиграет турнир».