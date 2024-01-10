💣🤬 «Ты кусок грязи и позор. Дебил! Держи мое имя подальше от своего рта!» Осимхен в бешенстве от слов агента Хвичи, давшего «инсайд» о его будущем
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен оскорбил агента Мамуку Джугели, который заявил, что нигериец летом перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.
Мамука Джугели представляет интересы другого футболиста команды - Хвичи Кварацхелии.
«Дорогой Мамука Джугели, ты кусок грязи и позор. Мне стыдно за твои мысли».
Дебил! Держи мое имя подальше от своего рта!» - написал в соцсетях форвард неаполитанцев.
Напомним, что недавно Осимхен продлил контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года. К нему проявляют интерес клубы АПЛ и мадридский «Реал». Фаворитом на игрока считается лондонский «Челси».