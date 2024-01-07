😱 «Интер» - чемпион InVARno». Итальянская газета вышла с провокационным заголовком после победы миланцев над «Вероной»

Победа «Интера» над «Вероной» поделила общественность на два лагеря: одни считают, что «нерадзурри» купили VAR, а другие, и вовсе, не увидели нарушений правил.

Поясним ситуацию: многие итальянские эксперты считают, что в ситуацию должен был вмешаться VAR: Алессандро Бастони ударил Ондрея Дуду локтем в лицо, что в конечном итоге привело к голу Давиде Фраттези.

На следующий день газета Tuttosport выпустила провокационный заголовок, намекая на помощь VAR в отношении миланцев.

Спортивный директор «Вероны» Шон Сольяно отреагировал на инцидент:

«Невозможно, чтобы VAR не увидел, что нашего игрока ударили локтем в лицо. Вам может быть все равно, и я не хочу сидеть здесь и плакать по этому поводу, но это шокирующее отсутствие уважения к целому городу, к болельщикам и к нам, которые так усердно работают каждый день».