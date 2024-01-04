«Лучше играть против Месси». Аргентинец Хименес рассказал, почему решил выступать за сборную Мексики

В этом сезоне на футбольном небосклоне зажглась звезда Сантьяго Хименеса. 22-летний нападающий «Фейеноорда» вошел в рейтинг лучших игроков года от The Guardian.

За 22 матча в этом сезоне Сантьяго забил 20 голов и отдал 5 ассистов. После 16-ти туров он является лучшим бомбардиром Эредивизи. СМИ сообщают об интересе к игроку со стороны «Барселоны», «Арсенала» и мадридского «Атлетико».

Хименес родился в Буэнос-Айресе, но выступает за сборную Мексики. В 2004 году отец Сантьяго, который тоже был футболистом, перебрался из аргентинского «Индепендьенте» в мексиканский «Веракрус». Вскоре мужчина получил мексиканское гражданство, а вместе с ним и вызов в сборную Мексики.

Сам Сантьяго свои первые футбольные шаги делал в «Крус Асуль». Он покинул родной клуб лишь в 2022 году, чтобы перебраться в «Фейеноорд». В какой-то момент обладателю двойного гражданства пришлось выбирать, за сборную какой страны он будет выступать. Хименес предпочел Мексику Аргентине.

В недавнем интервью изданию El Futbolero нападающий рассказал, почему принял такое решение. Разумеется, речь не могла не зайти о Лионеле Месси:

«Не совру, если скажу, что очень люблю Месси. Он зверь, лучший в истории, но как по мне, гораздо лучше играть против него. Мне он правда нравится, он лучший игрок в истории, но я не собирался принимать решение [о сборной] исключительно из-за Месси.

Я хотел сделать выбор сердцем, как я и поступил, о чем не жалею. Моя семья советовала присмотреться к сборной Аргентины, но мое сердце было с этим не согласно. Я счастлив, что принял именно такое решение. Счастлив, что могу мечтать вместе со сборной Мексики».

Как думаете, где Сантьяго продолжит свою клубную карьеру?