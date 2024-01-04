Беллингем возглавил топ, а Мбаппе выпал из десятки. CIES обновил рейтинг самых дорогих игроков мира

За полгода многое изменилось.

По данным исследовательского центра CIES, Джуд Беллингем стал самым дорогим игроком в мире.

Беллингем блестяще провел первую половину сезона в «Реале». 20-летний полузащитник забил 17 голов в 21 матче с момента летнего перехода из дортмундской «Боруссии» за €103+30 млн. Игрок сборной Англии уже побил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов, забитых в первых 15 играх за «сливочных».

Достигнув таких высот, Джуд стал самым дорогим игроком мира по версии CIES. Согласно их статистической модели, его цена резко выросла за последние несколько месяцев.

В предыдущей версии рейтинга, опубликованной в июне 2023 года, лидером был Эрлинг Холанд, а Беллингем лишь на 4-м месте:

Однако теперь Джуд обошел своего экс-товарища по дортмундской «Боруссии», набрав в цене почти €80 миллионов.

Также в топ-5 списка сохранили свои места еще два игрока «Реала»: Винисиус и Родриго.

Но не только мадридцы могут похвастаться тремя представителями в десятке лучших. Три игрока «Манчестер Сити» тоже попали в топ: неизменные Фил Фоден и Эрлинг Холанд, а также Хулиан Альварес, который в прошлом сезоне не только взял требл с «горожанами», но и победил на ЧМ с Аргентиной.

Джамал Мусиала был назван самым дорогим игроком Бундеслиги и девятым в мире с оценкой в €152,4 миллиона.

Мбаппе же вовсе выпал из топ-10, на этот раз заняв аж 27-е место, слегка опередив Алексиса Мак Аллистера и уступив Хави Симонсу.

По сравнению со списком, опубликованным в июне, количество игроков, чья стоимость превышает €100 миллионов, почти удвоилось — с 20 до 39. Это, как утверждает центр, отражает резкую инфляцию на трансферном рынке, усилившую рост во время летнего трансферного окна.