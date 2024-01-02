Никола Калинич подписал удивительный контракт с «Хайдуком». Зарплата хорвата вас удивит

Не в деньгах счастье.

Бывший игрок сборной Хорватии Никола Калинич подписал контракт с «Хайдук Сплит» до конца сезона. По условиям соглашения он получит в качестве зарплаты 1 евро, сообщает The Guardian.

Калинич, которому в пятницу исполнится 36 лет, трижды подписывал контракт с «Хайдуком»: он начал там свою карьеру, дебютировав в сезоне 05/06, потом вернулся в родную команду летом 2022, а теперь вновь стал игроком сплитского клуба, присоединившись как свободный агент. Нападающий назвал свое новое соглашение с клубом «самой легкой сделкой» и подтвердил, что будет получать лишь 1 евро.

«Никола возвращается с одной целью: помочь «Хайдуку» завоевать титул спустя 19 лет», — сказал президент клуба Миндаугас Николисиус. Команда лидирует в хорватской лиге, опережая на шесть очков «Риеку», у которой еще есть игра в запасе.

У Калинича была насыщенная карьера. Он играл в Премьер-лиге с «Блэкберном», в Серии А с «Фиорентиной», «Миланом», «Ромой» и «Вероной», а также в Ла Лиге в составе «Атлетико Мадрид». Также четыре года он провел в украинском «Днепре».

В текущем сезоне он будет носить футболку под номером 9, с которым всегда выступал в «Хайдуке», — Александар Трайковски добровольно отказался от него и взял №27, как указано в заявлении клуба.

Всего Никола провел 93 матча за хорватский клуб, забив 41 гол и оформив 6 ассистов.