🤔 «Это неуважение к Гарету». Фанаты «Реала» оценивают ожидания от Мбаппе, сравнивая его с Бэйлом

Сложно оценить ожидания от Килиана Мбаппе, если он подпишет контракт с мадридским «Реалом».

Существует два лагеря: один считает, что француз станет лучшим игроком в мире и возьмет несколько «Золотых мячей», а другой предполагает, что Килиан полностью провалится.

Фанаты «Реала» решили привести в пример другую дорогостоящую звезду - Гарета Бэйла.

💭 BigMik_PL: «Если приедет Мбаппе, то он никогда не сможет оправдать шумиху, созданную вокруг него. Нам повезет, если у него будет карьера в клубе на уровне Гарета Бэйла».

💭 Другой фанат ответил: «Это неуважение к Бэйлу. Он был чрезвычайно важен в трех финалах Лиги чемпионов: гол в матче против «Атлетико в 2014 году, он был очень хорош против них в 2016 году и в одиночку выиграл финал против «Ливерпуля» в 2018 году.

Нам бы очень повезло, если бы любой игрок, которого мы подпишем в будущем, оказался бы хоть наполовину таким же влиятельным, как Бэйл в свое время».

Мог бы Мбаппе достигнуть уровня Бэйла в «Реале»?