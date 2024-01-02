Гаспачо
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🤔 «Это неуважение к Гарету». Фанаты «Реала» оценивают ожидания от Мбаппе, сравнивая его с Бэйлом

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Сложно оценить ожидания от Килиана Мбаппе, если он подпишет контракт с мадридским «Реалом».

Существует два лагеря: один считает, что француз станет лучшим игроком в мире и возьмет несколько «Золотых мячей», а другой предполагает, что Килиан полностью провалится.

Фанаты «Реала» решили привести в пример другую дорогостоящую звезду - Гарета Бэйла.

💭 BigMik_PL: «Если приедет Мбаппе, то он никогда не сможет оправдать шумиху, созданную вокруг него. Нам повезет, если у него будет карьера в клубе на уровне Гарета Бэйла».

💭 Другой фанат ответил: «Это неуважение к Бэйлу. Он был чрезвычайно важен в трех финалах Лиги чемпионов: гол в матче против «Атлетико в 2014 году, он был очень хорош против них в 2016 году и в одиночку выиграл финал против «Ливерпуля» в 2018 году.

Нам бы очень повезло, если бы любой игрок, которого мы подпишем в будущем, оказался бы хоть наполовину таким же влиятельным, как Бэйл в свое время».

Мог бы Мбаппе достигнуть уровня Бэйла в «Реале»?

3 комментария
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Бэйл конечно под конец карьеры испортил себе репутацию в Реале, но он внес большой вклад в победы Мадрида - как можно не хотеть такого игрока себе в команду?

Да и вообще сравнивать их изначально глупо, разные ситуации
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Про Бейла полностью согласен. Как ни крути, но он многое сделал для Мадрида.
Никто не будет помнить его статы. Но будут помнить три кубка ЛЧ, которые он помог выиграть.
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Как фанат барсы, никогда не понимал травлю Бейла. Нормально стрелял. как мне кажется его просто задавили сми, а руководство и игроки пошли у них на поводу. В итоге сделали из него паршивую овцу, игнорируя все достижения.
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