🤔 «Это неуважение к Гарету». Фанаты «Реала» оценивают ожидания от Мбаппе, сравнивая его с Бэйлом
Сложно оценить ожидания от Килиана Мбаппе, если он подпишет контракт с мадридским «Реалом».
Существует два лагеря: один считает, что француз станет лучшим игроком в мире и возьмет несколько «Золотых мячей», а другой предполагает, что Килиан полностью провалится.
Фанаты «Реала» решили привести в пример другую дорогостоящую звезду - Гарета Бэйла.
💭 BigMik_PL: «Если приедет Мбаппе, то он никогда не сможет оправдать шумиху, созданную вокруг него. Нам повезет, если у него будет карьера в клубе на уровне Гарета Бэйла».
💭 Другой фанат ответил: «Это неуважение к Бэйлу. Он был чрезвычайно важен в трех финалах Лиги чемпионов: гол в матче против «Атлетико в 2014 году, он был очень хорош против них в 2016 году и в одиночку выиграл финал против «Ливерпуля» в 2018 году.
Нам бы очень повезло, если бы любой игрок, которого мы подпишем в будущем, оказался бы хоть наполовину таким же влиятельным, как Бэйл в свое время».
Мог бы Мбаппе достигнуть уровня Бэйла в «Реале»?
Да и вообще сравнивать их изначально глупо, разные ситуации
Никто не будет помнить его статы. Но будут помнить три кубка ЛЧ, которые он помог выиграть.