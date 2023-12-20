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Клубы Ла Лиги готовят протест против Суперлиги. Завтра они выйдут на поле со специальными нашивками

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Все, кроме одного.

Противостояние главы Ла Лиги Хавьера Тебаса и президента «Мадрида» Флорентино Переса переходит из кабинетов на футбольное поле.

По данным Radioestadio, в четверг все клубы испанского чемпионата, кроме «сливочных», выйдут на игры со специальными нашивками. На них написано Ganatelo en el campo − «Заслужи на поле». Это сообщение направлено против Суперлиги, проект которой до сих пор не свернут.

21 декабря суд Европейского союза поставит точку в разборках между ФИФА/УЕФА и руководством Суперлиги, в которое сейчас входят Флорентино Перес и Жоан Лапорта. Решение зависит от пятнадцати судей, рассматривающих данный спор.

Представители Суперлиги утверждают, что руководство ФИФА и УЕФА не имело право мешать запуску нового турнира. Когда клубы-мятежники объявили о появлении новой лиги, то европейская и международная организации стали угрожать клубам и игрокам дисквалификациями не только из еврокубков, но и из национальных соревнований и соревнований сборных.

Однако европейское законодательство гласит, что каждый имеет право создавать спортивную лигу или соревнование. Однако устав УЕФА противоречит этому утверждению: организация может применять санкции против тех, кто решает создать независимое соревнование в Европе.

The Guardian уверен, что суд встанет на сторону Суперлиги. В этом случае в ближайшее время в Европе могут появляться новые независимые турниры. Впрочем клубы, которые захотят участвовать в них, должны будут отказаться от Лиги чемпионов/Лиги Европы/Лиги конференций.

4 комментария
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Лучше бы против Тебаса так выходили. Но это другое
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Испанские клубы оказывается те еще «мазохисты».Благодаря руководству вот этой жабы,та же Севилья сводит концы с концами,а они еще и поддерживают его) Больше всего смешно с Барсы,критикуют Тебаса,не вышли с Суперлиги,но нашивку напялят))
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А потом все говорят, что Тебас – промадридский...
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Ответ Rister81
Испанские клубы оказывается те еще «мазохисты».Благодаря руководству вот этой жабы,та же Севилья сводит концы с концами,а они еще и поддерживают его) Больше всего смешно с Барсы,критикуют Тебаса,не вышли с Суперлиги,но нашивку напялят))
Барселона сегодня играла, протест завтра
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