Клубы Ла Лиги готовят протест против Суперлиги. Завтра они выйдут на поле со специальными нашивками

Все, кроме одного.

Противостояние главы Ла Лиги Хавьера Тебаса и президента «Мадрида» Флорентино Переса переходит из кабинетов на футбольное поле.

По данным Radioestadio, в четверг все клубы испанского чемпионата, кроме «сливочных», выйдут на игры со специальными нашивками. На них написано Ganatelo en el campo − «Заслужи на поле». Это сообщение направлено против Суперлиги, проект которой до сих пор не свернут.

21 декабря суд Европейского союза поставит точку в разборках между ФИФА/УЕФА и руководством Суперлиги, в которое сейчас входят Флорентино Перес и Жоан Лапорта. Решение зависит от пятнадцати судей, рассматривающих данный спор.

Представители Суперлиги утверждают, что руководство ФИФА и УЕФА не имело право мешать запуску нового турнира. Когда клубы-мятежники объявили о появлении новой лиги, то европейская и международная организации стали угрожать клубам и игрокам дисквалификациями не только из еврокубков, но и из национальных соревнований и соревнований сборных.

Однако европейское законодательство гласит, что каждый имеет право создавать спортивную лигу или соревнование. Однако устав УЕФА противоречит этому утверждению: организация может применять санкции против тех, кто решает создать независимое соревнование в Европе.

The Guardian уверен, что суд встанет на сторону Суперлиги. В этом случае в ближайшее время в Европе могут появляться новые независимые турниры. Впрочем клубы, которые захотят участвовать в них, должны будут отказаться от Лиги чемпионов/Лиги Европы/Лиги конференций.