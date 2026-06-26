Моуринью о победе Месси на ЧМ-2022: «Это заставляет верить в футбольных богов. Лео не мог не выиграть этот титул при такой карьере. Возникает ощущение, что есть некая высшая сила»

Жозе Моуринью: победа Месси на ЧМ заставляет верить в футбольных богов.

Главный тренер «Реала » Жозе Моуринью высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира.

Месси стал победителем турнира в составе сборной Аргентины в 2022 году. В финале южноамериканская команда обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

«Победа Месси на чемпионате мира... Это заставляет верить в футбольных богов. Он не мог не выиграть [этот титул] при такой карьере.

Так что возникает ощущение, что есть некая высшая сила, которая помогла ему выиграть чемпионат мира», – сказал Моуринью в беседе с Адебайо Акинфенва в подкасте Beast Mode On.