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  4. Моуринью о победе Месси на ЧМ-2022: «Это заставляет верить в футбольных богов. Лео не мог не выиграть этот титул при такой карьере. Возникает ощущение, что есть некая высшая сила»

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Моуринью о победе Месси на ЧМ-2022: «Это заставляет верить в футбольных богов. Лео не мог не выиграть этот титул при такой карьере. Возникает ощущение, что есть некая высшая сила»
Жозе Моуринью: победа Месси на ЧМ заставляет верить в футбольных богов.

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира.

Месси стал победителем турнира в составе сборной Аргентины в 2022 году. В финале южноамериканская команда обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

«Победа Месси на чемпионате мира... Это заставляет верить в футбольных богов. Он не мог не выиграть [этот титул] при такой карьере.

Так что возникает ощущение, что есть некая высшая сила, которая помогла ему выиграть чемпионат мира», – сказал Моуринью в беседе с Адебайо Акинфенва в подкасте Beast Mode On.

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoМЛС
logoАдебайо Акинфенва
logoЖозе Моуринью
logoРеал Мадрид
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами

Комментарии

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Ох уж эти аргентинцы, никак не нахвалят своего соотечественника
ОтветСлучайно заскочил
Ох уж эти аргентинцы, никак не нахвалят своего соотечественника
Комментарий скрыт
Тут в комментах как будто одни сестры Авейру собрались
Прикольно, что про одного своего соотечественника он такое не сказал
Эта высшая сила называется талант, с детства направленный в русло, где человека не надо мотивировать извне, а он сам мотивируется удовольствием от процесса. Плюс дисциплина в физических нагрузках.
Да, получилось справедливо и красиво, хотя после ЧМ-18 это казалось невозможным, сборная Аргентины была в руинах, не было ни тренера, ни молодежи на замену звездному но невезучему поколению. Молодежная и юношеская сборные тоже были в @опе.
Больше всего повезло с выбором тренера, хотя он был явно случайным. Вот в
этот момент наверное сказали свое слово футбольные боги)
Судя по количеству минусов за адекватные комментарии, на Спортс зашли сестры Авейру и Пирс Морган)
как смешно местный роналдубот с десятка акков просто повторяет одну и ту же фразу и ставит самому себе плюсы)
даже не старается что-то поменять в формулировках, чтоб создать хотя бы видимость разных людей)
сразу видно, что не боится спалиться, т.к. знает, что под надёжной защитой)
Будет круто, если Лео защитит титул! Хотя есть Испания, Англия и особенно Франция
Если так, то Португалия выиграет этот ЧМ.
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