Моуринью о победе Месси на ЧМ-2022: «Это заставляет верить в футбольных богов. Лео не мог не выиграть этот титул при такой карьере. Возникает ощущение, что есть некая высшая сила»
Жозе Моуринью: победа Месси на ЧМ заставляет верить в футбольных богов.
Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира.
Месси стал победителем турнира в составе сборной Аргентины в 2022 году. В финале южноамериканская команда обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
«Победа Месси на чемпионате мира... Это заставляет верить в футбольных богов. Он не мог не выиграть [этот титул] при такой карьере.
Так что возникает ощущение, что есть некая высшая сила, которая помогла ему выиграть чемпионат мира», – сказал Моуринью в беседе с Адебайо Акинфенва в подкасте Beast Mode On.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура32278 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Комментарии
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Больше всего повезло с выбором тренера, хотя он был явно случайным. Вот в
этот момент наверное сказали свое слово футбольные боги)
даже не старается что-то поменять в формулировках, чтоб создать хотя бы видимость разных людей)
сразу видно, что не боится спалиться, т.к. знает, что под надёжной защитой)