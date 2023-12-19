🔥 Супергерой, который не носит плащ. Халк объявил, что ждет второго ребенка от племянницы бывшей жены 🤯

Экс-нападающий «Зенита» и «Порту» Халк объявил, что у него будет пятый ребенок.

37-летний футболист поделился радостной новостью в соцсетях.

Камила Анджело родит футболисту второго ребенка. Дело в том, что еще трое детей бразильца появились в его прошлом браке - с тетей нынешней жены.

Экс-звезда «Зенита» ушел к племяннице супруги в 2019 году, что на долгое время стало главной светской новостью во всех бразильских СМИ.

«Хочу поблагодарить вас за бесчисленные сообщения, которые я получил в связи с беременностью моей жены. Еще один сын, еще одно благословение, которое дал мне Бог.

Мои дети не знали об этом, и я согласился с женой, чтобы рассказать это им, когда я заберу их на каникулы.

Я рассказал им эту новость, и они были очень счастливы. Я знал, что они поделятся событием с другими людьми. Понимал, что это начнут обсуждать», - заявил бразилец.

Добавим, что у Халка есть три ребенка от бывшей жены Иран: Ян (14 лет), Тьяго (12 лет) и Алиса (9 лет). И годовалая дочь Зайя от нынешней жены.

Новость о том, что Халк начал встречаться с племянницей бывшей супруги изначально вызвала колоссальный ажиотаж в СМИ - девушке даже пришлось удалить свои аккаунты в социальных сетях.

Напомним, что сейчас Халк выступает за «Атлетико Минейро». На его счету больше 30 голов во всех соревнованиях текущего сезона.