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🔥 Супергерой, который не носит плащ. Халк объявил, что ждет второго ребенка от племянницы бывшей жены 🤯

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Экс-нападающий «Зенита» и «Порту» Халк объявил, что у него будет пятый ребенок.

37-летний футболист поделился радостной новостью в соцсетях.

Камила Анджело родит футболисту второго ребенка. Дело в том, что еще трое детей бразильца появились в его прошлом браке - с тетей нынешней жены.

Экс-звезда «Зенита» ушел к племяннице супруги в 2019 году, что на долгое время стало главной светской новостью во всех бразильских СМИ.

«Хочу поблагодарить вас за бесчисленные сообщения, которые я получил в связи с беременностью моей жены. Еще один сын, еще одно благословение, которое дал мне Бог.

Мои дети не знали об этом, и я согласился с женой, чтобы рассказать это им, когда я заберу их на каникулы.

Я рассказал им эту новость, и они были очень счастливы. Я знал, что они поделятся событием с другими людьми. Понимал, что это начнут обсуждать», - заявил бразилец.

Добавим, что у Халка есть три ребенка от бывшей жены Иран: Ян (14 лет), Тьяго (12 лет) и Алиса (9 лет). И годовалая дочь Зайя от нынешней жены.

Новость о том, что Халк начал встречаться с племянницей бывшей супруги изначально вызвала колоссальный ажиотаж в СМИ - девушке даже пришлось удалить свои аккаунты в социальных сетях.

Напомним, что сейчас Халк выступает за «Атлетико Минейро». На его счету больше 30 голов во всех соревнованиях текущего сезона.

9 комментариев
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Сначала начинаешь дарить племянницу жены, а потом ещё и бога приплетешь 😂
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Неймар: подержи мое пиво
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Молодец, многодетный отец! Причем, дочка Алиса у него с Иран приемная.
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Эх, помню времена, когда смотрел рфпл, там зажигал Халк, еще куча звезд играло в лиге. Так же был небольшой промежуток времени, когда в Зените одновременно были Халк, Аршавин, Витсель, Данни
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На месте его нынешней девушки я бы очень беспокоился обо всех своих родственницах женского пола, которые моложе её лет на 10-20. И у племянницы племянница найдётся.
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Сначала задумался, какого будет поздним детям, иметь двоюродных братьев в качестве двоюродных дядь. А уже после присел с осознания, что у ранних-то двоюродная сестра - мачеха...
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Ответ Любовь Мелехова
Молодец, многодетный отец! Причем, дочка Алиса у него с Иран приемная.
А остальные от кого?
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Ответ zdrprvr
А остальные от кого?
Как от кого? От него, конечно. А вот Алиса сирота и они с Иран удочерили ее, когда он в Зените играл.
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Ответ Любовь Мелехова
Как от кого? От него, конечно. А вот Алиса сирота и они с Иран удочерили ее, когда он в Зените играл.
А днк-тесты делали?
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