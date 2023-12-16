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«Мы сотворим историю!» В сети появилось видео, как капитан «Юниона» заряжал команду на победу над «Ливерпулем»

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14 декабря «Юнион» совершил то, чего от него никто не ожидал, — победил «Ливерпуль» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Для бельгийской команды эта игра уже не имела турнирного значения. Она в любом случае не прошла бы в плей-офф, но игроки подошли к этой встрече как к матчу всей жизни. Настрой в раздевалке задавал капитан Антони Морис.

Перед стартовым свистком 33-летний голкипер выдал пламенную и вдохновляющую речь для своих товарищей. И она явно сработала.

«Парни, сегодня я не хочу, чтобы хоть один человек в этой раздевалке подумал, что нам нечего терять. Конечно же, нам есть, что терять.

Мы говорим о квалификации в европейские турниры в следующий раз, о деньгах и о прогрессе. Так что я хочу, чтобы вы гордились самими собой в конце игры. Мы можем достигнуть чего-то восхитительного, парни, что мы запомним на всю жизнь! Ваши семьи будут гордиться вами.

Я не прошу вас изменить свой настрой на этот матч, потому что с первой игры мы демонстрируем хорошую и правильную ментальность. С желанием победить! Товарищеский ли это матч, игра чемпионата, Кубка — неважно, у нас всегда есть этот настрой. Поэтому сегодня я жду от вас большой игры, большого выступления. Я говорю вам это, потому что я знаю, что в нас есть достаточно качества.

Верьте в себя, в своих партнеров по команде, и сегодня мы сотворим историю!»

И им действительно это удалось. «Юнион» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 2:1 и показал всему миру, что ему есть, что предложить.

Настоящий капитан 🫡

1 комментарий
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При всем уважении к Юниону - победа над молодежкой Ливерпуля все-таки немножечко не то, что обыграть основной состав. Но в истории да, останется только результат.
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