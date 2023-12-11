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«Жирона» была лучше». Анчелотти поделился своими впечатлениями от исторической победы «бело-красных» над «Барселоной»

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Просмотр матча «Барселоны» против «Жироны» доставил Карло Анчелотти большое удовольствие. Главный тренер «Реала» впечатлен успехами «Жироны»: она обосновалась на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, одержав историческую победу над «Барселоной» со счетом 4:2 на «Монжуике». 

На пресс-конференции в преддверии встречи «Реала» с берлинским «Унионом» Карло попросили оценить воскресное противостояние каталонских соперников. Ответ босса мадридцев получился довольно развернутым.

«Я могу говорить только как болельщик. Матч «Барса» — «Жирона» был очень и зрелищным, они играли отчаянно, лицом к лицу, но «Жирона» была лучше и добилась успеха. И на этом я должен остановиться, так как я не могу критиковать или говорить о других командах с точки зрения тактики или анализа.

Матч мне понравился, было увлекательно. Способность «Жироны» играть на таком уровне с такой индивидуальностью и характером удивляет».

Победа «бело-красных» лишила «Реал» лидерства в турнирной таблице, но Анчелотти явно не слишком переживает на этот счет. Борьба за титул будет долгой, и у многих клубов, в том числе и у «Барсы», отстающей от первого места на 7 очков, есть шанс его завоевать.

1 комментарий
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Вчера тренер Жироны показал физруку Чапи как надо играть.
И ему не надо было "строить" команду 3 года.
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