«Жирона» была лучше». Анчелотти поделился своими впечатлениями от исторической победы «бело-красных» над «Барселоной»

Просмотр матча «Барселоны» против «Жироны» доставил Карло Анчелотти большое удовольствие. Главный тренер «Реала» впечатлен успехами «Жироны»: она обосновалась на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, одержав историческую победу над «Барселоной» со счетом 4:2 на «Монжуике».

На пресс-конференции в преддверии встречи «Реала» с берлинским «Унионом» Карло попросили оценить воскресное противостояние каталонских соперников. Ответ босса мадридцев получился довольно развернутым.

«Я могу говорить только как болельщик. Матч «Барса» — «Жирона» был очень и зрелищным, они играли отчаянно, лицом к лицу, но «Жирона» была лучше и добилась успеха. И на этом я должен остановиться, так как я не могу критиковать или говорить о других командах с точки зрения тактики или анализа.

Матч мне понравился, было увлекательно. Способность «Жироны» играть на таком уровне с такой индивидуальностью и характером удивляет».

Победа «бело-красных» лишила «Реал» лидерства в турнирной таблице, но Анчелотти явно не слишком переживает на этот счет. Борьба за титул будет долгой, и у многих клубов, в том числе и у «Барсы», отстающей от первого места на 7 очков, есть шанс его завоевать.