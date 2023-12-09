📹Бен Фостер сыграл в «выбери футболиста». Уже на первых стадиях его выбор можно назвать крайне странным🤯

Бен, ты серьезно?

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» в этом году во второй раз завершил карьеру. Последний сезон с лишним он провел в пятом, а потом четвертом дивизионе, представляя клуб Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни «Рексхэм».

В промежутке между первым объявлением об уходе и возвращением Фостер решил заделаться видеоблогером и создал популярный подкаст Cycling GK. У проекта большая аудитория, практически 1,5 млн подписчиков (1,47) и куча аккаунтов в социальных сетях.

Недавно Бен Фостер в ТикТоке решил сыграть в челлендж «Выбери футболиста». Она проста: игроку показывают двух претендентов, а он должен выбрать одного. Игра начинается со стадии 1/8 финала, то есть, участнику предлагают всего 16 случайных футболистов.

Уже в самом начале экс-голкиперу показали двух совершенно разных по уровню и легендарности игроков − Андреа Пирло и Вирджила ван Дейка. Фостер выбрал защитника.

Выбор между Фабио Каннаваро и Лукой Модричем заставил задуматься, но кивок Бен сделал в пользу хорвата.

Эрик Кантона или Серхио Рамос? Конечно француз, так как он − легенда «МЮ». На Шмейхеле и Ромарио Фостер вообще не задумывался − датчанин. Пятый выбор удивит точно всех − в паре Сергея Милинковича- Савича и Неймара Бен выбрал... серба. Правда, комментировать никак не стал.

Выбор между Серджи Бускетсом и Пуйолем был сложный, но победил первый. Руд ван Нистелрой или Алессандро Неста? Ван Нистелрой. Джордж Бест или Пол Скоулз? Скоулз!

На стадии четвертьфиналов Фостер совсем «поплыл»: Ван Дейк победил Модрича, Шмейхель − Кантона, Бускетс − Милинковича-Савича, а Скоулз − Ван Нистелроя.

Однако позже Бен собрался и выкинул из битвы Ван Дейка, пропустив в финал Шмейхеля. Очевидно, что у Бускетса не было шансов против Скоулза. В манкунианском финале лучшим стал Пол Скоулз. Игрок, которого многие считают очень недооцененным, но при этом признают его легендарность и величие.