💸 Стало известно, сколько Роналду ежемесячно тратил на проживание в отеле Four Seasons

Криштиану Роналду обзавелся собственным домом в Саудовской Аравии, после нескольких месяцев проживания в отеле Four Seasons в Эр-Рияде.

Португалец проживал в двухэтажном люксе Kingdom, а его семья, друзья и охрана заняли еще 17 номеров.

Стало известно, во сколько Криштиану обошлось пребывание в одном из лучших отелей полуострова. Сообщается, что ежемесячные чек превышал £250 тысяч в месяц.

Довольно дешево, согласитесь? Особенно для человека, который ежегодно зарабатывает £173 млн.

Теперь же 38-летний португалец переехал на постоянное место жительства, которое лучше отвечает запросам в безопасности и удобствах.