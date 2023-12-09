Гаспачо
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💸 Стало известно, сколько Роналду ежемесячно тратил на проживание в отеле Four Seasons

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду обзавелся собственным домом в Саудовской Аравии, после нескольких месяцев проживания в отеле Four Seasons в Эр-Рияде.

Португалец проживал в двухэтажном люксе Kingdom, а его семья, друзья и охрана заняли еще 17 номеров.

Стало известно, во сколько Криштиану обошлось пребывание в одном из лучших отелей полуострова. Сообщается, что ежемесячные чек превышал £250 тысяч в месяц.

Довольно дешево, согласитесь? Особенно для человека, который ежегодно зарабатывает £173 млн.

Теперь же 38-летний португалец переехал на постоянное место жительства, которое лучше отвечает запросам в безопасности и удобствах.

2 комментария
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Нормальный хостел!
Довольно дешево, согласитесь!? 😂
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