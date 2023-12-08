Гаспачо
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Роскошная супруга бывшего игрока АПЛ и Серии А продолжает покорять социальные сети🔥

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Виктория Варга покорила поклонников в социальных сетях новым выходом в роскошном красном платье.

32-летняя Виктория замужем за бывшим нападающим «Саутгемптона» и «Пармы» Грациано Пелле. 38-летний Пелле сделал предложение венгерской модели в 2021 году, а в июле прошлого года пара связала себя узами брака.

У девушки большое количество подписчиков в социальной сети, и она часто радует своих поклонников потрясающими фотографиями.

7 комментариев
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Роскошная супруга - это вроде как дорогая мебель, престижный автомобиль, элитная недвижимость. Вещь, часть статуса.
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Своя грудь и не клоунские губы - по нынешним временам, действительно, роскошь!)
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Ну это 10/10
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Породистая
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Так ждем, что скажут эксперты
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Ответ Onion
Роскошная супруга - это вроде как дорогая мебель, престижный автомобиль, элитная недвижимость. Вещь, часть статуса.
Это, мне кажется, тенденция из англосферы приходит к нам. Там традиционно к женщинам эпитеты такого рода применяют. Для понимания, есть традиционное использование определенных прилагательных, и всё что описывает женскую красоту, подходит и к мебели, например.
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