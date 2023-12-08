Роскошная супруга бывшего игрока АПЛ и Серии А продолжает покорять социальные сети🔥

Виктория Варга покорила поклонников в социальных сетях новым выходом в роскошном красном платье.

32-летняя Виктория замужем за бывшим нападающим «Саутгемптона» и «Пармы» Грациано Пелле. 38-летний Пелле сделал предложение венгерской модели в 2021 году, а в июле прошлого года пара связала себя узами брака.

У девушки большое количество подписчиков в социальной сети, и она часто радует своих поклонников потрясающими фотографиями.