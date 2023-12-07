Netflix выпускает новую документалку: в ней бывшая жена Тотти, которую он обвинял в изменах, рассказывает свою версию

Судя по всему, там будет много слез.

18 июня 2005 года Илари Блази вышла замуж за Франческо Тотти , с которым она была помолвлена 2 года до их свадьбы.

Церемонию в прямом эфире показывало итальянское телевидение.

У супругов трое детей: сын Кристиан Тотти (род.04.11.2005) и две дочери Шанель Тотти (род.13.05.2007) и Изабель Тотти (род.10.03.2016).

А в прошлом году бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии сообщил о расставании с женой после 20 лет совместной жизни.

Позже он рассказал и о причинах расставания.

«То, что я первым предал ее — неправда. Я прочитал слишком много различных домыслов за последние недели, некоторые из них нанесли ущерб моим детям. Достаточно.

У меня был тяжелый период в жизни, я пристрастился к азартным играм. Потом мой отец умер от коронавируса. И именно тогда, когда я больше всего нуждался в жене, ее не было рядом. У меня тоже есть недостатки, я должен был уделять ей больше внимания. В сентябре прошлого года начали появляться слухи: посмотрите, у Илари появился еще один. Я находил в ее телефоне сообщения в духе «Давай встретимся в отеле».

Илари забрала мою коллекцию часов и опустошила банковские ячейки вместе со своим отцом. Она стремится забрать все. Но я сосредоточен на защите детей, которых люблю больше, чем себя. Я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению», — приводит слова Тотти Corriere della Sera.

Теперь же сама Блази согласилась на интервью Netflix, из которого мы наверняка узнаем некоторые подробности красивого брака и громкого расставания.