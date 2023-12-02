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«Даже моя бабушка поняла это». Ди Мария рассказал об игноре Месси в сторону Левандовского

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Анхель ди Мария рассказал об эпизоде, когда Лео Месси проигнорировал рукопожатие Роберта Левандовского на ЧМ-2022:

«Я понял это, вы поняли это, моя бабушка поняла это. Это его решения, которые иногда остаются с ним. Когда кто-то о нем что-то говорит, он потом отвечает на поле. Это его манера общения, это его путь. Это нормально. Некоторые люди иногда не проявляют к нему уважения и не понимают, что он лучший футболист.

Не нужно ему ничего говорить, потому что он заведется – и вам будет только хуже»,

В пятницу Месси рассказал, что не пожал руку Левандовски, потому что был зол на поляка. Лео объяснил, что ему не понравились слова Роберта на церемонии вручения «Золотого мяча».

Слова Ди Марии служат еще одним доказательством того, что разгневанный Месси – это особый тип Месси и, возможно, самый опасный как на поле, так и за его пределами.

15 комментариев
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Если разозлить меси, то он начнёт плеваться, хватать соперников за горло, лупить мяч в трибуны и оскорблять старика тренера. А успокаивать его потом приходится де полю 8==D 😢
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Помню как на Энфилде Робертсон дал ему подзатыльник, а потом отправил ждать угловой.
+20
-7
+13
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Разблокирован новый персонаж: Бабушка Ди Марии.
Всё знает, всё понимает.
+11
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Ответ Имя Фамилия
Если разозлить меси, то он начнёт плеваться, хватать соперников за горло, лупить мяч в трибуны и оскорблять старика тренера. А успокаивать его потом приходится де полю 8==D 😢
а потом отгрузит дубль реалу
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Ответ Насонов Дмитрий
Месси отчаянно пытается лепить образ скромняги парня, но очевидно, что это именно что образ и не более того. В реальности он очевидно весьма злопамятный субъект.
Месси никогда и никакой образ не лепил.
Недалекие со спортс ру себе придумали, сами же в свои иллюзии поверили, теперь падают в обморок, ведь Месси может нецензурно ругаться, хватать за шею, спорить, и тд, что собственно свойственно любому живому человеку.
Да и если посмотреть интервью, то счастливый, довольный Лео, сидит перед журналистом, который кстати его друг, и отвечает на вопросы.

Но полиция нравово со спортс ру уже в обмороке, оказывается Месси человек🤣
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страсьте мордасти 😄
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Некоторые "плюнут" в лицо, а потом лезут обниматься. Зачем таким руку пожимать? Таких надо обходить за три версты, что Месси и сделал.
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Месси отчаянно пытается лепить образ скромняги парня, но очевидно, что это именно что образ и не более того. В реальности он очевидно весьма злопамятный субъект.
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Ответ kunimaster
Помню как на Энфилде Робертсон дал ему подзатыльник, а потом отправил ждать угловой.
Роббо отвечал за удар Месси в Фабиньо в первом матче. Парадокс, но тот удар завершился голом со штрафного на 3-0
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[В пятницу Месси рассказал, что не пожал руку Левандовски, потому что был зол на поляка. Лео объяснил, что ему не понравились слова Роберта на церемонии вручения «Золотого мяча». ]
Гля цаца какая, 36 годиков. А чего вы хотели. с академии сюсюкаются. сопли вытирают. Месси топ, это без сомнений, но смешно же))
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Там просто Левандовски отобрал мяч у Месси и тот был зол, а после матча они обнимались. Ди Мария, спортс и аристократы набрасывают на вентилятор.
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вот мы и увидели уровень самоуважения местных комментаторов. Готовы с обнимашками лезть к тем кто на них поплюет и помоями обольет, а если ты не такой, то ты ЧСВ!
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Обиженка нашла обиженку
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Ответ Megador17
Там просто Левандовски отобрал мяч у Месси и тот был зол, а после матча они обнимались. Ди Мария, спортс и аристократы набрасывают на вентилятор.
Там как бы Лёва пытался отобрать и нарушил правила схватив Руками.. А потом типа извинялся... В игре и я бы не пожал за это, такие фолы одни из самых говнистых.
После игры - по фигу уже, но честно говоря, сам не понял того, что делал Лёва в том моменте, вообще того ситуация не требовала.
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Ответ Kolonoskop
Там как бы Лёва пытался отобрать и нарушил правила схватив Руками.. А потом типа извинялся... В игре и я бы не пожал за это, такие фолы одни из самых говнистых. После игры - по фигу уже, но честно говоря, сам не понял того, что делал Лёва в том моменте, вообще того ситуация не требовала.
Там было два момента: в первом да, руки распустил, но мяч остался у Месси, потом четко отобрал поставив корпус, без нарушений. Ну это футбол, причем профессиональный. Тут некоторым ноги ломают, не говоря уже про помощь руками при попытке отобрать мяч. Это как Рамос Салаха очень технично поломал в финале лч, как бы он потом не отмазывался. Месси гений на поле с мячом, но лепить ему человеческие качества, которых у него нет, и делать из него пример для подражания - глупо.
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