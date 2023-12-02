«Даже моя бабушка поняла это». Ди Мария рассказал об игноре Месси в сторону Левандовского

Анхель ди Мария рассказал об эпизоде, когда Лео Месси проигнорировал рукопожатие Роберта Левандовского на ЧМ-2022:

«Я понял это, вы поняли это, моя бабушка поняла это. Это его решения, которые иногда остаются с ним. Когда кто-то о нем что-то говорит, он потом отвечает на поле. Это его манера общения, это его путь. Это нормально. Некоторые люди иногда не проявляют к нему уважения и не понимают, что он лучший футболист.

Не нужно ему ничего говорить, потому что он заведется – и вам будет только хуже»,

В пятницу Месси рассказал, что не пожал руку Левандовски, потому что был зол на поляка. Лео объяснил, что ему не понравились слова Роберта на церемонии вручения «Золотого мяча».

Слова Ди Марии служат еще одним доказательством того, что разгневанный Месси – это особый тип Месси и, возможно, самый опасный как на поле, так и за его пределами.