Рикельме стал лучшим игроком матча ЛЧ. Его пришлось долго убеждать в том, что он действительно получил награду

«Не плачь...»

Родриго Рикельме с самого детства был в системе «Атлетико». Испанец присоединился к академии столичного клуба в 10 лет, но стал игроком основной команды лишь в этом году.

23-летний вингер долгое время катался по арендам. Он успел поиграть за «Борнмут», «Мирандес» и «Жирону», где постепенно набирался опыта, чтобы в конце концов вернуться в родной клуб.

Его время пришло в 2023 году. В текущем сезоне «Атлетико» не стал отпускать Рикельме, и он прекрасно проявил себя. У молодого игрока на счету 2 гола и 1 ассист в 10 матчах Ла Лиги. С местом в первой команде он получил шанс выступить и в Лиге чемпионов.

С каждым матчем его игровое время в турнире росло, а в последней встрече с «Фейеноордом» он провел на поле все 90 минут, и его признали лучшим футболистом матча. Воспитанник мадридцев никак не ожидал такой чести, поэтому даже не поверил, что эта награда для него. Вы только посмотрите на эти эмоции:

— Поздравляю!

— Это мне? Ты шутишь надо мной... — Родриго даже и подумать не мог, что это действительно для него.

— Это для тебя!

— Ты шутишь...

— Нет, нет, нет! Это правда для тебя, я не шучу. Да, да, поздравляю!

— Серьезно?

— Да!

— Боже мой.

— Не плачь...

— Я не могу в это поверить... Это серьезно?

— Абсолютно серьезно! Поздравляю! Родриго Рикельме, ты лучший игрок матча!

— Я все еще не могу в это поверить... Боже.

— Как ты себя чувствуешь?

— Поверь мне, я говорю чистую правду. Это невероятно особенный момент для меня, потому что я очень долго боролся, чтобы играть здесь, в «Атлетико Мадрид», клубе всей моей жизни. И я никогда не мог подумать, что смогу выиграть награду лучшего игрока в матче Лиги чемпионов. Эта победа (3:1) очень важна для нас. Для меня эта награда очень много значит.

Потрясающие эмоции. Прекрасная любовь к клубу.