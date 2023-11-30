Бен-Арфа официально не завершил карьеру, но пропал с радаров. Оказывается, что он увлекся новым видом спорта

Стал довольно успешен.

Его карьера могла сложиться совершенно иначе, если бы не его скверный характер. Экс-хавбек «Лиона», «Марселя», «ПСЖ» и «Ньюкасла» Хатем Бен-Арфа в последнее время совсем не появляется в прессе, хотя последние полтора года он находится без клуба и о прощании с футболом не заявлял.

В его карьере были хорошие отрезки в «Ньюкасле», «Ницце», однако позже он свободным агентом оказался в «ПСЖ», где все пошло под откос. Бен-Арфа начал неплохо, но поругался с Унаи Эмери и остался на год без футбола, даже не попадая в заявки. После парижане пытались продать Хатема, но он отказывался. Последним клубом хавбека стал «Ренн», который он покинул в июле 2022 года.

С тех пор о футбольных приключениях Хатема Бен-Арфа ничего неизвестно, а сам он не высказывается в прессе. Официально игровую карьеру футболист не завершал.

В прошлом экс-агент Бен-Арфа Фредерик Герра назвал своего клиента «самым большим растраченным талантом в футболе».

«Я был убежден, что у меня есть игрок, который, если мы поработаем над его головой, выиграет «Золотой мяч», − говорил Герра в интервью RMC Sport. − Он был так талантлив. Это огромная потеря. Возможно, самая большая в XXI века».

«Есть множество игроков, которым с самого начала говорили, что они будут жемчужинами, но они все равно добились успеха. Роналду рано стал много работать, Карим Бензема прошел такой же путь. Нужно много пахать, таланта недостаточно».

Оказывается, что в жизни свободного агента Бен-Арфа появилось новое спортивное хобби, причем в нем он очень успешен. По данным французского издания Le Parisien, Хатем ежедневно тренируется и играет в падел-теннис.

Причем за один календарный год Бен-Арфа выиграл целых 70 турниров, что позволило ему войти в топ-1500 теннисистов. Всего в рейтинге таковых целых 42 тысячи штук.