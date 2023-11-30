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«Из-за него я играю в футбол». Одна из самых красивых футболисток в мире делает выбор между Месси и Роналду

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Футболистка сборной Хорватии Ана-Мария Маркович поделилась своим мнением по поводу главных дебатов в футболе за последние 15 лет.

«Мой любимый футболист - Криштиану Роналду, потому что он очень дисциплинированный. Из-за него я ношу седьмой номер; из-за него я играю в футбол», - цитирует девушку издание Sportske News.

«Он моя мотивация. Меня не волнует, что у кого-то больше трофеев, чем у него. В моем сердце он величайший всех времен, и так будет всегда».

Приятные слова для Криштиану от одной из самых красивых футболисток мира!

 

 

 

22 комментария
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Ответ Игорь Климов
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Сила это диванные эксперты
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Своего ума дела. Ни что её не остановит. Любит Роналду, а бесит Месси. А скучает по Роналдо. Одни краски в жизни.
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Ответ Геннадий Тимченко
ну запирался в одной комнате с Месси когда ещё был спортсменом ☝️да и в настоящее время они поддерживают отношения - тут же писали, что Месси финансово вложился в проект Куна
Да, было дело, Месси после него никому место в своей комнате так и не отдал
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А Месси какой-то мужик в шею засасывает.
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Мама дорогая!... Ну вот почему я - не он? В смысле - не Криш? Вот так всегда: одним - все, другим.. ну так, немного. Ну что за жизнь - я еще от Джорджинки в себя прийти не могу, а тут она!
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Красивая! Такой футбол приятно смотреть.
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Красивая! Такой футбол приятно смотреть.
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Ответ Бьорн Дэли
На то она и вумен, что бы выбирать обертку а не содержание. Знаю еще ей нравится Неймар)
Ну куда ей до известной туркменской фанатки Месси!
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Ответ Роман
А Месси какой-то мужик в шею засасывает.
с сегодняшнего дня все фаны месси в россии не смогут открыто поддерживать своего кумира😁
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Ответ Андрей Барабанов
Такая же пустая, как сам Роналду
Ты перед ними будешь на 7 миллион ступеней ниже
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