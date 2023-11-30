«Из-за него я играю в футбол». Одна из самых красивых футболисток в мире делает выбор между Месси и Роналду

Футболистка сборной Хорватии Ана-Мария Маркович поделилась своим мнением по поводу главных дебатов в футболе за последние 15 лет.

«Мой любимый футболист - Криштиану Роналду, потому что он очень дисциплинированный. Из-за него я ношу седьмой номер; из-за него я играю в футбол», - цитирует девушку издание Sportske News.

«Он моя мотивация. Меня не волнует, что у кого-то больше трофеев, чем у него. В моем сердце он величайший всех времен, и так будет всегда».

Приятные слова для Криштиану от одной из самых красивых футболисток мира!