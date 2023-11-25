Жена Рамоса старше его на 8 лет. Ее дважды признавали самой желанной девушкой Испании, а из-за разного мировоззрения пара даже расставалась
Уже после закрытия трансферного окна, 3 сентября, «Севилья» предложила 37-летнему свободному агенту Серхио Рамосу краткосрочный контракт, хотя до этого стороны почти не общались. По данным Фабрицио Романо, прогресс в переговорах был очень быстрым.
Ради возвращения в «Севилью» Рамос отказался от гораздо более выгодных предложений. «Галатасарай», который играет в Лиге чемпионов, давал контракт 1+1 с зарплатой в 10 млн евро. Еще раньше мелькал «Бешикташ».
Саудовский «Аль-Иттихад» был готов раскошелиться на 20 млн в год – с Рамосом почти договорились, но Серхио в последний момент отказался из-за интереса «Севильи».
Выбор Рамоса достоин уважения. После великой карьеры (чемпион мира и Европы, 4 кубка Лиги чемпионови бесчисленные трофеи во внутренних чемпионатах Испании и Франции) Серхио вернулся в родной клуб спустя 18 лет. Вместе с ним в Испанию вернулась и его жена Пилар Рубио. Она – журналистка, актриса и телеведущая.
Рубио родилась 17 марта 1978 года в Торрехон-де-Ардосе, недалеко от Мадрида.
В юности Пилар изучала экономику в университете, но быстро поняла, что это не ее. Параллельно подрабатывала моделью для мужских журналов. Первые шаги к работе в СМИ помогла сделать привлекательная внешность. Девушке поступали предложения о фотосессиях для глянцевых журналов и съемках в кино и ТВ.
В 2007 году Premio Joven выбрало Пилар лучшим телерепортером. В 2008-м и 2009-м она стала самой желанной девушкой Испании по мнению издания FHM.
Рамос и Пилар познакомились на благотворительном мероприятии, причем Пилар первой подошла к футболисту. Девушка попросила у Серхио форму с символикой клуба. Так начались их отношения. Внешне пара казалась идеальной, но молодым людям нелегко давалась разница в возрасте и мировоззрении.
Рамос уговаривал возлюбленную оставить карьеру, просил ее вести спокойный и размеренный образ жизни и хотел, чтобы ее фото реже появлялись в СМИ.
Но девушка продолжала участвовать в откровенных съемках и этим положила конец отношениям. Пара рассталась, но не надолго.
В 2013 году Рамос сообщил, что Пилар беременна. В 2014-м она родила первого ребенка, в 2015-м – второго, и в 2018-м – третьего. 26 июля 2020 года у пары родился четвёртый сын.
Серхио и Пилар поженились после 6 лет отношений. Их дом охранают пять немецких овчарок.
Ахахаха вумен момент
Для них нормально использовать разные свои имена в разных компаниях.
Само имя Пилар, как правило, полностью звучит как "Нуэстра сеньора дель Пилар", т.е. "Наша Госпожа из Пилар", т.е. "Богородица из Пилар", т.е. Мария. Также возможен вариант, просто, "Мария дель Пилар". Пилар - это какое-то географическое место, где по легенде кому-то явилась Богородица.
Вообще, практически любую испанку можно называть Мария. Почти у всех у них такое имя в списке имён есть.
У нас если человека зовут, к примеру, Александр. То ты решаешь как тебе его называть Саша, Шурик, Александр Викторович или, вообще, Санчес. А в Испании человек при знакомстве сообщает тебе то своё имя, которое он хочет, чтобы ты использовал. Если ты иностранец, то можешь попросить право называть его или её каким-нибудь другим именем, объяснив, что предложенное имя в твоём языке имеет какие-то негативные коннотации. Обычно, всегда удаётся договориться
- смотри, это моя будущая жена, она снималась в мужских журналах
- да, я её знаю, я мысленно был с ней в ванной каждое воскресенье
Не доросли наши еще, видимо, чтобы им испанцы другие имена говорили
Пчелы, вам не нужен мед! Оставьте его!