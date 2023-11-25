Жена Рамоса старше его на 8 лет. Ее дважды признавали самой желанной девушкой Испании, а из-за разного мировоззрения пара даже расставалась

Уже после закрытия трансферного окна, 3 сентября, «Севилья» предложила 37-летнему свободному агенту Серхио Рамосу краткосрочный контракт, хотя до этого стороны почти не общались. По данным Фабрицио Романо, прогресс в переговорах был очень быстрым.

Ради возвращения в «Севилью» Рамос отказался от гораздо более выгодных предложений. «Галатасарай», который играет в Лиге чемпионов, давал контракт 1+1 с зарплатой в 10 млн евро. Еще раньше мелькал «Бешикташ».

Саудовский «Аль-Иттихад» был готов раскошелиться на 20 млн в год – с Рамосом почти договорились, но Серхио в последний момент отказался из-за интереса «Севильи».

Выбор Рамоса достоин уважения. После великой карьеры (чемпион мира и Европы, 4 кубка Лиги чемпионови бесчисленные трофеи во внутренних чемпионатах Испании и Франции) Серхио вернулся в родной клуб спустя 18 лет. Вместе с ним в Испанию вернулась и его жена Пилар Рубио. Она – журналистка, актриса и телеведущая.

Рубио родилась 17 марта 1978 года в Торрехон-де-Ардосе, недалеко от Мадрида.

В юности Пилар изучала экономику в университете, но быстро поняла, что это не ее. Параллельно подрабатывала моделью для мужских журналов. Первые шаги к работе в СМИ помогла сделать привлекательная внешность. Девушке поступали предложения о фотосессиях для глянцевых журналов и съемках в кино и ТВ.

В 2007 году Premio Joven выбрало Пилар лучшим телерепортером. В 2008-м и 2009-м она стала самой желанной девушкой Испании по мнению издания FHM.

Рамос и Пилар познакомились на благотворительном мероприятии, причем Пилар первой подошла к футболисту. Девушка попросила у Серхио форму с символикой клуба. Так начались их отношения. Внешне пара казалась идеальной, но молодым людям нелегко давалась разница в возрасте и мировоззрении.

Рамос уговаривал возлюбленную оставить карьеру, просил ее вести спокойный и размеренный образ жизни и хотел, чтобы ее фото реже появлялись в СМИ.

Но девушка продолжала участвовать в откровенных съемках и этим положила конец отношениям. Пара рассталась, но не надолго.

В 2013 году Рамос сообщил, что Пилар беременна. В 2014-м она родила первого ребенка, в 2015-м – второго, и в 2018-м – третьего. 26 июля 2020 года у пары родился четвёртый сын.

Серхио и Пилар поженились после 6 лет отношений. Их дом охранают пять немецких овчарок.