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Опубликован рейтинг стадионов с самой высокой посещаемостью. В топе немецкие клубы, «Интер» обошел «Милан», «МЮ» – первый в Англии

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бавария Бавария
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Реал Мадрид Реал Мадрид
Милан Милан
Интер Интер
лига 1 Франция лига 1 Франция
Ливерпуль Ливерпуль
бундеслига Германия бундеслига Германия
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Футбольный сезон близится к экватору, а значит, уже можно делать первые выводы. Тransfermarkt составил рейтинг стадионов из топ-5 лиг c самой высокой средней посещаемостью в сезоне 2023/24.

Традиционно в топе клубы из Германии. На первом месте расположился «Сигнал Идуна Парк» дортмундской «Боруссии», «Альянц Арена» «Баварии» занимает вторую строчку. Тransfermarkt отмечает, что стадионы «шмелей» и Рекордмайстера – единственные арены в мире, которые заполняются на 100%.

Замыкает тройку «Олд Траффорд», по средней посещаемости домашней арены «Манчестер Юнайтед» – первый среди английских клубов.

«Интер» в рейтинге обошел «Милан». На домашние матчи «нерадзурри» болельщиков приходит немного больше, чем на игры «россонери». Шестое место в топе себе забрал «Мадрид». Но тут важно отметить, что «Сантьяго Бернабеу» все еще находится в процессе реконструкции.

Если разделять «Интер» и «Милан», в топ-10 рейтинга, составленного Тransfermarkt, вошли три клуба из Италии, три – из Англии, два – из Германии, также в список попали по одному представителю Франции и Испании. Обратите внимание, за Пятую республику в рейтинге отвечает не «ПСЖ», а «Марсель».

Еще одна любопытная деталь: «Шальке», который по итогам минувшего сезона отправился во вторую Бундеслигу, в рейтинге обходит «Арсенал» из Премьер-лиги.

А вот, как обстоят дела с посещаемостью футбольных матчей в Англии.

Полный рейтинг Тransfermarkt по средней посещаемости стадионов во всем мире можете посмотреть здесь, если вас интересуют исключительно цифры топ-5 лиг, загляните сюда.

Как вам рейтинг? Что-то стало неожиданностью?

6 комментариев

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MyGerodot
Проценты лучше отражают посещаемость, 97 -99% - это заполнение практически под завязку. Но вот Ливерпуль, конечно, просел, что вполне понятно. А жаль, Клопп работает талантливо, смотреть стоит, стараюсь не пропускать трансляции.
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red hikkikomori
London is claret, Manchester is red)
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Заболотный о_О
У нас в РПЛ: Сочи-Оренбург 3%, Торпедо-Урал 1%. А еще Ахмат, Рубин....
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Mega-Torres
Ответ MyGerodot
Проценты лучше отражают посещаемость, 97 -99% - это заполнение практически под завязку. Но вот Ливерпуль, конечно, просел, что вполне понятно. А жаль, Клопп работает талантливо, смотреть стоит, стараюсь не пропускать трансляции.
Ливерпуль просел по той же причине, что и Реал, у него реконструкция идёт.
Верхний ярус одной трибуны не успели доделать, потому что подрядчик обанкротился
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korysh
у Боруссии конечно дикая средняя посещаемость, учитывая, что это не такой уж большой город и не прям топ-клуб какой-то. Сильно конечно команда таких болельщиков подвела в последнем туре прошлого сезона.
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MyGerodot
Ответ Mega-Torres
Ливерпуль просел по той же причине, что и Реал, у него реконструкция идёт. Верхний ярус одной трибуны не успели доделать, потому что подрядчик обанкротился
Спасибо за информацию.
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