😱 В матче Украина - Италия на ВАР сидел тот же арбитр, который не поставил пенальти на Ярмоленко в стыках ЧМ

Италия вышла на Евро, но вышла с огромным скандалом. На 93-й минуте матча с Украиной полузащитник итальянцев Брайан Кристанте в штрафной срубил Михаила Мудрика.

Хесус Хиль Мансано промолчал. Но самое удивительное — арбитры на ВАР не стали вмешиваться в эпизод и не указали главному на ошибку.

И тут интересно вот что: на ВАР сидел испанский арбитр Хуан Мартинес Мунуера. Этот тот же арбитр, который сидел на ВАР во время стыкового матча за право попасть на ЧМ в Катар между сборными Уэльса и Украины!

В том матче испанец не увидел пенальти на Андрее Ярмоленко, после чего тоже разгорелся скандал. Правда, не такой жаркий. Украинцы тогда минимально проиграли 0:1.

Совпадение? Многие в соцсетях так не считают, увидев в этом конспирологию. Ведь совсем недавно всплыли слова президента УЕФА Александера Чеферина: «Италия должна выйти на Евро-2024. Она очень важна. Если Италия не выйдет, это будет катастрофа. Но я думаю, что они обыграют Украину».

Эта цитата вовсе не фэйк. Чеферин действительно сказал это итальянскому медиа LaPresse в октябре. Журналисты поймали его на книжной ярмарке во Франкфурте, где Чеферин представлял Словению.