Слышали о новом сумасшедшем президенте Аргентины? До того, как стать «экономистом с бензопилой», он был вратарем «Чакарита Хуниорс»

Удивительная история жизни только что избранного президента.

В понедельник 20 ноября 2023 года стало понятно, что либертарианец от партии «Свобода наступает» Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины.

Согласно данным местной избирательной палаты Милей получил поддержку свыше 55% избирателей, что составляет более 13,78 млн человек.

Свою политическую карьеру новоявленный президент, которого часто сравнивают с Дональдом Трампом, начал в 2021 году, но быстро стал любимцем публики. Одним из символов политической программы Милея стала бензопила - так он планирует решать проблемы страны.

Своим вызывающим поведением Хавьер быстро стал героем соцсетей.

А затем - и мемов.

Мало кто знает, что экономист, который еще несколько лет назад наотрез отказывавшийся от перехода в политику, называя ее «глупым искусством», когда-то играл в футбол.

В июле 2016 года мало кому известный экономист Хавьер Милей появился в качестве гостя в программе Animales Sueltos, которая транслировалась глубокой ночью. Этот мужчина с растрепанными волосами тогда впервые появился на открытом телевидении, бурно выступая против экономических теорий британца Джона Мейнарда Кейнса.

Спустя годы ведущий той программы Алехандро Фантино признался, что в ту ночь рейтинг неожиданно подскочил с 2,5% аж до 7% - это было что-то немыслимое для ночного времени. В то время как многие задавались вопросом, кто же этот эксцентричный персонаж, который резко увеличил размер аудитории передачи, несколько зрителей у своих экранов воскликнули: «Эй, это случано не El Loco Milei?»...

Задолго до экономики, политики и телевизионных дебатов существовал другой Хавьер Милей. Сегодня его трудно представить в шортах и перчатках, но в 80-е годы играл в молодежных командах «Чакарита Хуниорс».

Человеком, который привел его в клуб «Сан-Мартин», был ныне покойный Армандо Качо Алехос. «Ему тогда было 13 или 14 лет, а может быть даже 12. Он сразу встал в ворота и играл там так же, как сейчас говорит о политике. Он бросался куда угодно, его ничего не пугало, он был одним из тех сильных парней, больших, немного сумасшедших, так он получил прозвище El Loco Milei - Сумасшедшим Милей. Он был хорошим вратарем», - вспоминает в диалоге с Infobae бывший футболист Габриэль Бономи, игравший с Милеем.

«В то время в Чакарите было четыре дивизиона, - рассказывает Эдуардо Грекко, тренер, который работал с Хавьером Милея и который до сих пор работает в академии «Сан-Мартин». «Я тренировал его около полугода. Тот выпуск была одним из лучших в истории «Хуниорс» 70-х. У меня о нем самые лучшие воспоминания, никто не может сказать ничего плохого о Хавьере Милеи, потому что он был очень хорош».

На тот момент в команде было два добротных вратаря: Милей и Хуан Карлос Докабо , который позже отправился в Сан-Лоренцо, где дебютировал за «Велес» и сделал хорошую карьеру в клубах Первого дивизиона - «Эстудиантесе» и «Банфилде».

«Он усердно тренировался, если приходилось бросаться за мячом в грязь, он бросался в грязь», - вспоминает Бономи, который был защитником в «Чакарите».

«Он был «плохим парнем», но в воротах он делал сумасшедшие вещи, прыгал головой вперед, многие, когда наблюдали за его игрой, сокрушались: «Этот парень совершенно сумасшедший».

Та команда смогла завоевать титул несколько лет подряд, хотя соперники были совсем непростыми: «Мы встречались с «Ривером» Хуанхо Боррели, «Велесом» Чоло Симеоне, «Атланта», «Тигрес», но мы всех побеждали».

...Без сомнения, одной из наиболее характерных черт, которая помогает Милею сосредоточить внимание телеаудитории на себе, является его эмоциональность, но в бытность футболистом он отнюдь не всегда был лидером в раздевалке.

«В раздевалке он вел себя тихо, не разговаривал. Он был всегда спокоен, тот человек, которого мы видим сейчас, совсем не похож того мальчика, он изменился. Когда я увидел его по телевизору... В детстве у него не было такого характера, он был тихим ребенком. Он не был конфликтным ребенком, ни с кем не дрался, всегда был учтив. Я удивился, увидев его таким, как сейчас».

Практически противоположным является воспоминание Бономи, пожалуй, одного из тех, с кем Милей в команде общался больше всего: «Он был очень надменным, в этом он не изменился, он все тот же. Когда я вижу его, я смеюсь, потому что говорю: «Этот ребенок вообще не изменился. Очевидно, мы старше, но темперамент у нас тот же». Он даже утверждает, что его характер в раздевалке может сослужить ему добрую службу в политике: «В детстве нужно уметь постоять за себя - или ты отвечаешь на вызов, или ты подчиняешься. Я был парнем, который из-за своего характера никогда не мог промолчать. А потом мне накладывали швы. Хавьер тоже был альфа-самцом».

Милей, Бономи, Перес и Корсаро были не только товарищами по команде, но и друзьями за пределами поля. Много раз их приглашали в доме семьи Хавьра в районе Саенс Пенья, там они наслаждались печеньем, игрой в карты, разговорами о футболе и девушках. Конечно, нужно понимать, что в то время это были подростки, у которых еще не было планов пойти в клуб, они развлекались более простыми вещами.

Все подтверждают, что семья нового президента была обеспеченной, «но они не были миллионерами, заметьте», уточняет Бономи, который вспоминает, что родители Милея «были чудестными людьми и примерами для подражания». Они всегда были рядом, ходили на матча, помогали нам деньгами, угощали нас приготовленным дома мате со сладким и соленым печеньем».

«У его отца были автобусы на 21-м маршруте, и он часто давал нам бесплатные проездные, мне казалось, это хорошие люди, они всегда ходили на стадион, чтобы посмотреть игры».

Именно поэтому все были удивлены, когда во время предвыборных дебатов услышали от Хавьера, что он давно разорвал отношения со своими родителями.

В нескольких интервью Милей говорил, что в какой-то момент своей жизни ему пришлось выбирать между учебой или игрой в футбол, и именно тогда он снял перчатки. Но стоит отметить, что в «Фюнебреро» видели в нем вратаря, способного играть в высшем дивизионе: «Конечно, он был хорошим вратарем», — замечает Грекко во время разговора.

«Мать, отец и сестра пошли». Кроме того, все помнят Норберто как большого, дородного мужчину с телосложением, которое можно было бы сравнить с телом игрока в регби: «Конечно, мы были детьми, а взрослые выглядели крупнее, чем они есть».

«Я не помню, чтобы когда-либо разговаривал с ним об экономике. Я думал, он собирается продолжать в играть «Чакарите».

Мы обычно не говорили о том, что собираемся изучать и куда поступать, я не помню такого. Знаю, что он хорошо учился, но не более. Мы были детьми, на том этапе, возможно, мы не очень ясно представляли, что собираемся делать».

Волосы Милея - яркая характеристика либертарианского лидера и бывшего вратаря. «Волосы у него всегда были такими, но раньше, возможно, чуть светлее», - смеется Корсаро, как и Грекко: « Я видел его блондином. Волосы остались такими же, только цвет изменился».