«Ему просто нужен правильный тренер». Фанаты «Арсенала» реагируют на новую позицию Хавертца

Юлиан Нагельсманн потерпел первое поражение в роли главного тренера сборной Германии (2:3 Турции), но удивил внезапным экспериментом.

Кай Хавертц, которого мы знаем как атакующего полузащитника, вышел левым защитником. Немец играл защитника при обороне, а в атаке поднимался до вингера.

Объясняя свое решение, Нагельсманн сказал: «Кай не всегда будет играть на этой позиции. У меня просто есть отличная идея, он исключительно хороший футболист. Это очень хороший вариант. Он не всегда будет играть как классический левый защитник».

Летом Хавертц переехал на «Эмирейтс», и там совсем не идет. На фоне многочисленных споров о его идеальной позиции в «Арсенале», решение Наггельсманна может послужить для Микеля Артеты вдохновением в раскрытии потенциала Кая.

Вот как отреагировали фанаты лондонцев на вчерашнюю игру немца:

💬: «Отличная позиция для него».

💬: «Инвертированный король Кай на месте».

💬: «Ему просто нужен правильный тренер, который полностью раскроет его талант. То, что все делали – это пробы и ошибки.»

💬: «Он будет инвертировать очень хорошо, он не проигрывает ни одной дуэли. Микель Артета, выбор за вами».