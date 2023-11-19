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«Ему просто нужен правильный тренер». Фанаты «Арсенала» реагируют на новую позицию Хавертца

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Юлиан Нагельсманн потерпел первое поражение в роли главного тренера сборной Германии (2:3 Турции), но удивил внезапным экспериментом.

Кай Хавертц, которого мы знаем как атакующего полузащитника, вышел левым защитником. Немец играл защитника при обороне, а в атаке поднимался до вингера.

Объясняя свое решение, Нагельсманн сказал: «Кай не всегда будет играть на этой позиции. У меня просто есть отличная идея, он исключительно хороший футболист. Это очень хороший вариант. Он не всегда будет играть как классический левый защитник».

Летом Хавертц переехал на «Эмирейтс», и там совсем не идет. На фоне многочисленных споров о его идеальной позиции в «Арсенале», решение Наггельсманна может послужить для Микеля Артеты вдохновением в раскрытии потенциала Кая.

Вот как отреагировали фанаты лондонцев на вчерашнюю игру немца:

💬: «Отличная позиция для него».

💬: «Инвертированный король Кай на месте».

💬: «Ему просто нужен правильный тренер, который полностью раскроет его талант. То, что все делали – это пробы и ошибки.»

💬: «Он будет инвертировать очень хорошо, он не проигрывает ни одной дуэли. Микель Артета, выбор за вами».

1 комментарий

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Антон Казанский
У меня глупый вопрос: а с какого фланга пришли все голы Турции?
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