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Скандал в женском футболе. Тренер «Челси» считает, что в игре с «Мадридом» судьи украли победу

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Два очень странных решения.

Вчера стартовал групповой этап женской Лиги чемпионов и в первом туре «Мадрид» дома принимал «Челси». Игра завершилась ничьей 2:2, а судейство вызвало огромное количество вопросов у гостей.

Испанская команда получила право на пенальти, хотя фол был за пределами штрафной. После у «Челси» отобрали гол, так как боковой арбитр зафиксировала офсайд у футболистки, которая была в правильном положении.

Главный тренер «Челси» Эмма Хейс заявила, что у ее команды отобрали победу. Проблема в том, что в женской Лиге чемпионов система VAR работает только с раунда плей-офф.

В комментариях болельщики негодовали из-за такого отвратительного судейства:

💭Невозможно смотреть на это. Такое ощущение, что матч судила девушка Энтони Тэйлора.

💭Засудили в игре с «Мадридом»? Ничего удивительного.

💭Они побеждают только благодаря судьям.

💭«Челси» был обязан побеждать. Худшее судейство, которое видел в жизни.

💭Такие вещи даже не нуждаются в видеоповторе. Обычный день в Мадриде.

2 комментария

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Bazilic
Типичный Реал в ЛЧ
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Денис Ким
Реал после гола Кармоны закрылся и большую часть времени тупо защищался от атак Челси. И лишь гол Сэм Керр заставили Мадрид побежать в атаку, которая превратилась в пенальти.

А гол Ниам Чарльз нужно было засчитывать. Жаль её, отличный матч проводила, как и многие другие в этом сезоне. Может, синим воздалось за матч с Сити
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