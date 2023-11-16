Скандал в женском футболе. Тренер «Челси» считает, что в игре с «Мадридом» судьи украли победу

Два очень странных решения.

Вчера стартовал групповой этап женской Лиги чемпионов и в первом туре «Мадрид» дома принимал «Челси». Игра завершилась ничьей 2:2, а судейство вызвало огромное количество вопросов у гостей.

Испанская команда получила право на пенальти, хотя фол был за пределами штрафной. После у «Челси» отобрали гол, так как боковой арбитр зафиксировала офсайд у футболистки, которая была в правильном положении.

Главный тренер «Челси» Эмма Хейс заявила, что у ее команды отобрали победу. Проблема в том, что в женской Лиге чемпионов система VAR работает только с раунда плей-офф.

В комментариях болельщики негодовали из-за такого отвратительного судейства:

💭Невозможно смотреть на это. Такое ощущение, что матч судила девушка Энтони Тэйлора.

💭Засудили в игре с «Мадридом»? Ничего удивительного.

💭Они побеждают только благодаря судьям.

💭«Челси» был обязан побеждать. Худшее судейство, которое видел в жизни.

💭Такие вещи даже не нуждаются в видеоповторе. Обычный день в Мадриде.