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«Байер» Алонсо - лучший клуб Европы #прямосейчас, а Гранит Джака - лучший игрок континента как минимум по двум показателям

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Мозг команды.

Неделю назад FourFourTwo опубликовал рейтинги лучших игроков мира - Бернарду Силва признан лучшим центральным полузащитником мира, второе место занял Антуан Гризманн из «Атлетико», а экс-полузащитник «Арсенала» Гранит Джака занял в рейтинге 9-е место.

«Байер» с Джакой в составе очень хорош - команда Хаби Алонсо первой добралась до отметки в 50 голов, для этого потребовалось всего 14 матчей. Плюс «Леверкузен» остается единственным клубом топ-5 лиг, который еще ни разу не проиграл. 

При этом у Джаки 127 передач, которые начали голевые атаки и 119 обостряющих передач - по этим двум показателям он лидирует в ТОП-5 лиг Европы.

2 комментария

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TalSer
В Арсенале терпеть его не мог большую часть времени. Но Джаке пошла на пользу игра под руководством именно Артеты и Алонсо. Всё таки оба тренера играли как раз на позиции Гранита и знают как правильно его использовать. В прошлом сезоне он наконец-то подуспокоился, перестал получать кучу ненужных карточек, начал больше забивать и отдавать. В Байере похоже не сбавляет уровень
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+3
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Jazzzz
Жаль ушел Гранит. Еще и даром почти.
Хаверц - вообще не замена👎🏼
0
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0
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