«Байер» Алонсо - лучший клуб Европы #прямосейчас, а Гранит Джака - лучший игрок континента как минимум по двум показателям

Мозг команды.

Неделю назад FourFourTwo опубликовал рейтинги лучших игроков мира - Бернарду Силва признан лучшим центральным полузащитником мира, второе место занял Антуан Гризманн из «Атлетико», а экс-полузащитник «Арсенала» Гранит Джака занял в рейтинге 9-е место.

«Байер» с Джакой в составе очень хорош - команда Хаби Алонсо первой добралась до отметки в 50 голов, для этого потребовалось всего 14 матчей. Плюс «Леверкузен» остается единственным клубом топ-5 лиг, который еще ни разу не проиграл.

При этом у Джаки 127 передач, которые начали голевые атаки и 119 обостряющих передач - по этим двум показателям он лидирует в ТОП-5 лиг Европы.