📹 Буна Сарр − давний мем «Баварии». Теперь о нем шутят даже на ежегодном собрании акционеров клуба 🙈

Получил четырехлетний контракт и почти не играет.

В конце летнего трансферного окна 2020 года у «Баварии» была одна нерешенная проблема − позиция правого защитника. Спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич судорожно искал варианты усиления, но времени было очень мало. Так в команде из «Марселя» за 8 млн появился защитник Буна Сарр.

На тот момент сенегалец даже не подозревал, что станет клубным мемом и памятником бестолковым трансферным решениям Салихамиджича, который уже сейчас обрел приставку «экс». За три с лишним года в «Баварии» в активе Сарра всего 16 матчей − маловато для того, кого собирались делать основным.

Защитник не только получал достаточно много травм, в том числе разрыв крестообразной связки колена, но и просто не потянул уровень клуба. Во время аренды Канселу один из фан-сайтов «Баварии» шутил над Жоау, что тому предстоит серьезная борьба за основу с Сарром, который на тот момент как раз восстановился от очередного повреждения.

Шутки над Буна Сарром зашли очень далеко. В эти дни «Бавария» проводит ежегодное собрание клубных акционеров. Во время встречи слово предоставили одному из давних болельщиков мюнхенцев, который заговорил про сенегальца:

«В день дедлайна 2020 года мне в обед позвонил приятель. Он сказал: «Ты не поверишь, кого только что подписала «Бавария». Я ответил: «Не знаю». А он сказал: «Дугласа Косту». Сначала я подумал, что он просто издевается. Потом в тот же день приехали Эрик Шупо-Мотинг и ваш любимый игрок, господин Хайнер (президент «Баварии»), Буна Сарр. Я не знал этого имени [когда мы его подписали]. Поэтому я искал на Youtube видео, где он хорошо играет. И до сих пор ищу».

Подобная шутка вызвала неоднозначную реакцию среди болельщиков:

💭Так неуважительно по отношению к Сарру. Не его вина, что Браццо (прозвище Салихамиджича) дал ему 4-летний контракт.

💭Впечатляет, как на этих общих собраниях в «Баварии» всегда появляются фигуры, которые еще большие клоуны, чем совет директоров, который они пытаются критиковать.

💭Какая неоправданная грубость.

💭Посмотрите на этого придурка, высмеивающего профессионала. Единственное, что он, вероятно, делал на поле, это пил пиво на трибунах.