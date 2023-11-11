Только 4 команды из топ лиг не проигрывали в этом сезоне. Здесь нет «Сити», «Реала» и даже «ПСЖ»

Наступил третий международный перерыв в сезоне-2023/24, и команды большинства европейских лиг провели более 10 матчей. Среди более чем сотни команд, выступающих в шести лучших лигах, есть только четыре, которые еще не проиграли ни одного поединка в чемпионате.

«Ницца» не знает поражений в 12 матчах в Лиге 1, но что любопытно, она не занимает первое место в лиге. Причина – слишком большое число ничьих (5), но побед достаточно (7), чтобы оторваться от зоны, борющейся за ЛЧ.

Леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» пока не знают поражений в Бундеслиге и занимают первое и второе места соответственно. Более того, «Байер» Хаби Алонсо потерял очки лишь однажды – в гостях у «Баварии» Томаса Тухеля. Следующая очная встреча в чемпионате состоится в феврале.

ПСВ – лучшая команда топ-6 лиг по текущей форме в своем чемпионате: 12 побед из 12 матчей, 36 очков из 36 возможных. При этом они забили 45 мячей, пропустив всего пять. Невероятно.

«Ман Сити», «Реал Мадрид», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен», потерпели как минимум одно поражение в своих лигах.