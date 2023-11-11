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«Не думаю, что доминировать будут двое». Вертонген назвал свой шорт-лист будущих претендентов на «Золотой мяч»

Клубы Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Ян Вертонген Ян Вертонген
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Филип Фоден Филип Фоден
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Эра Месси и Роналду закончена.

Защитник «Андерлехта» Ян Вертонген сомневается, что в ближайшем будущем будет чья-то доминация в голосовании на «Золотой мяч», как это было последнее десятилетие.

«Не думаю, что в ближайшие 15 лет в борьбе за «Золотой мяч» будут доминировать два человека», − сказал экс-защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген в интервью Stats Perform.

«В мире есть много больших талантов. Очевидно, что Холанд и Мбаппе [в их числе] уже в течение нескольких лет, но посмотрите на Джуда Беллингема, что он делает сейчас, Джамала Мусиалу, я очень люблю его, Фила Фодена, Винисиуса Жуниора.

Это молодые ребята. Надеюсь, что однажды защитник или даже вратарь смогут победить. Тибо Куртуа был очень близок к этому, когда «Мадрид» выиграл Лигу чемпионов», − добавил 36-летний игрок.

Все больше игроков и экспертов включают в число главных претендентов Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора, хотя ранее говорили про тотальную доминацию пары Холанд − Мбаппе.

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