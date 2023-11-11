«Не думаю, что доминировать будут двое». Вертонген назвал свой шорт-лист будущих претендентов на «Золотой мяч»

Эра Месси и Роналду закончена.

Защитник «Андерлехта» Ян Вертонген сомневается, что в ближайшем будущем будет чья-то доминация в голосовании на «Золотой мяч», как это было последнее десятилетие.

«Не думаю, что в ближайшие 15 лет в борьбе за «Золотой мяч» будут доминировать два человека», − сказал экс-защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген в интервью Stats Perform.

«В мире есть много больших талантов. Очевидно, что Холанд и Мбаппе [в их числе] уже в течение нескольких лет, но посмотрите на Джуда Беллингема, что он делает сейчас, Джамала Мусиалу, я очень люблю его, Фила Фодена, Винисиуса Жуниора.

Это молодые ребята. Надеюсь, что однажды защитник или даже вратарь смогут победить. Тибо Куртуа был очень близок к этому, когда «Мадрид» выиграл Лигу чемпионов», − добавил 36-летний игрок.

Все больше игроков и экспертов включают в число главных претендентов Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора, хотя ранее говорили про тотальную доминацию пары Холанд − Мбаппе.