4 игрока, которые поехали в Саудовскую Аравию не деньгами. Верите им?

Прошлым летом Саудовская Аравия потрясла трансферный мир. Местная лига стала одной из лучших в Азии, но ее уровень еще далек от ведущих европейских лиг, хотя Криштиану Роналду с этим не согласен.

Неудивительно, что когда новая звезда едет к саудовцам, люди легко догадываются о причине перехода. Но не все игроки едут на Ближний Восток за деньгами. По крайней мере, они убеждают нас в этом.

Джордан Хендерсон, например, утверждает, что деньги никогда его не мотивировали: «Люди могут верить мне или не верить, но в моей жизни и моей карьере деньги никогда не были мотивацией. Никогда. Не поймите меня неправильно, когда вы переезжаете, деловая сделка должна быть жесткой. У вас должны быть финансы, вы должны чувствовать себя нужным, вы должны чувствовать, что вас ценят. И деньги – одна из составляющих этого».

Неймар перешел в «Аль-Хиляль», чтобы стать, прежде всего, игроком мирового уровня: «Я многого добился в Европе и пережил особые времена, но я всегда хотел стать игроком мирового уровня и испытать себя новыми вызовами и возможностями в новых местах».

К сожалению, бразилец травмирован и, как ожидается, не сыграет до конца сезона.

Рубен Невеш мог играть практически за любой клуб Англии и большинство клубов Европы, но перешел в «Аль-Ахли», а на презентации сказал: «Мы пришли не только за деньгами. Мы пришли в сильную лигу, которая стремится войти в число лучших лиг мира».

Пожалуй, самым неожиданным из всех трансферов стал Габри Вейга. 21-летний футболист стал одной из жемчужин испанского футбола, и прошлым летом им интересовались топ-клубы. Однако он решил продолжить карьеру в «Аль-Ахли»: «Я перешел в Саудовскую Аравию не только из-за денег. Это был лучший вариант, чтобы развиваться как игрок и расти под руководством молодого тренера».

Утверждение Вейги небезосновательно. Командой «Аль-Ахли» руководит 35-летний Маттиас Яйсль, который ранее выиграл два чемпионских титула с «РБ Зальцбург».