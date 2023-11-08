Гаспачо
Блог

📹Каррагер и Ричардс хотели подшутить над Кейт Абдо. Но Демпси все испортил

Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Клинт Демпси Клинт Демпси
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Майка Ричардс Майка Ричардс
Франческо Тотти Франческо Тотти
Пепе Пепе
Футбол Футбол

Анри бы так не поступил.

Во время вторничных матчей Лиги чемпионов защитник «Порту» Пепе перебил рекорд форварда «Ромы» Франческо Тотти в качестве самого возрастного автора гола турнира. Если итальянцу было 38 лет и 59 дней, то португальцу − 40 лет и 254 дней.

Ведущая студии CBS Sports Кейт Абдо решила проверить экспертов в лице Джейми Каррагера, Майки Ричардса и Клинта Демпси на предмет знания того, чей рекорд смог побить Пепе. Парни сделали вид, будто не знают ответ, и стали гадать.

Каррагер предложил варианты Серхио Рамос, на что Кейт ответила, что это итальянец. Тогда Джейми скорректировал − Мальдини, а потом назвал Луку Тони.

В угадайку вмешался Майка Ричардс, который спросил на какой позиции играл этот футболист. В этот момент не выдержал Клинт Демпси: «Вы не знаете, что это Тотти?» И развел руками.

В студии повисла тишина, а затем Майка и Карра не нашли лучшего способа подшутить над Демпси, который сорвал их коварные планы, кроме как поговорить о его американском акценте. Джейми предположил, что Клинту подсказали ответ в наушник и он должен поблагодарить того, кто это сделал.

Похоже, что американец просто не знает правил игры, которые используются в студии. Обычно его место занимает Тьерри Анри и француз точно знает, как подыграть дуэту Каррагера и Ричардса.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий