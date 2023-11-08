📹Каррагер и Ричардс хотели подшутить над Кейт Абдо. Но Демпси все испортил

Анри бы так не поступил.

Во время вторничных матчей Лиги чемпионов защитник «Порту» Пепе перебил рекорд форварда «Ромы» Франческо Тотти в качестве самого возрастного автора гола турнира. Если итальянцу было 38 лет и 59 дней, то португальцу − 40 лет и 254 дней.

Ведущая студии CBS Sports Кейт Абдо решила проверить экспертов в лице Джейми Каррагера, Майки Ричардса и Клинта Демпси на предмет знания того, чей рекорд смог побить Пепе. Парни сделали вид, будто не знают ответ, и стали гадать.

Каррагер предложил варианты Серхио Рамос, на что Кейт ответила, что это итальянец. Тогда Джейми скорректировал − Мальдини, а потом назвал Луку Тони.

В угадайку вмешался Майка Ричардс, который спросил на какой позиции играл этот футболист. В этот момент не выдержал Клинт Демпси: «Вы не знаете, что это Тотти?» И развел руками.

В студии повисла тишина, а затем Майка и Карра не нашли лучшего способа подшутить над Демпси, который сорвал их коварные планы, кроме как поговорить о его американском акценте. Джейми предположил, что Клинту подсказали ответ в наушник и он должен поблагодарить того, кто это сделал.

Похоже, что американец просто не знает правил игры, которые используются в студии. Обычно его место занимает Тьерри Анри и француз точно знает, как подыграть дуэту Каррагера и Ричардса.