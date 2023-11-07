Сикан отпраздновал гол в ворота «Барсы» в стиле Беллингема. «Блауграна» нанесла всего один удар в створ ворот «Шахтера»

«Барселона» решила немного усложнить себе задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. В первом тайме ответного матча с донецким «Шахтером» каталонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

А украинцы сумели забить. На 40-й минуте Гочолейшвили навесил в штрафную, а Сикан с близкого расстояния головой отправил мяч в ворота Тер Стегена.

Свой гол Даниил отметил в стиле Беллингема – развел руки в стороны.

Одноклубники поддержали Сикана.

А вот поклонники «Барсы» в соцсетях решили напомнить, что не только Джуд празднует голы, разводя руки в стороны.

«Даниил Сикан повторил празднование Жерара Пике после того, как открыл счет в матче «Шахтера» и «Барсы» в ЛЧ».

«Нет, это празднование не Джуда Беллингема. Настоящие фанаты футбола знают, что это празднование Месси».

Согласитесь, глупо спорить с тем, что сейчас жест с разведенными руками у большинства ассоциируется с футболистом «Мадрида».

Во втором тайме «Барса» нанесла один удар в створ, а «Шахтер» вновь смог забить, правда, гол был отменен из-за офсайда. Украинский клуб остается единственной командой, от которой подопечные Хави пропустили после 4-х туров ЛЧ.

Несмотря на поражение, «Барселона» остается лидером своей группы.