Сикан отпраздновал гол в ворота «Барсы» в стиле Беллингема. «Блауграна» нанесла всего один удар в створ ворот «Шахтера»
«Барселона» решила немного усложнить себе задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. В первом тайме ответного матча с донецким «Шахтером» каталонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.
А украинцы сумели забить. На 40-й минуте Гочолейшвили навесил в штрафную, а Сикан с близкого расстояния головой отправил мяч в ворота Тер Стегена.
Свой гол Даниил отметил в стиле Беллингема – развел руки в стороны.
Одноклубники поддержали Сикана.
А вот поклонники «Барсы» в соцсетях решили напомнить, что не только Джуд празднует голы, разводя руки в стороны.
«Даниил Сикан повторил празднование Жерара Пике после того, как открыл счет в матче «Шахтера» и «Барсы» в ЛЧ».
«Нет, это празднование не Джуда Беллингема. Настоящие фанаты футбола знают, что это празднование Месси».
Согласитесь, глупо спорить с тем, что сейчас жест с разведенными руками у большинства ассоциируется с футболистом «Мадрида».
Во втором тайме «Барса» нанесла один удар в створ, а «Шахтер» вновь смог забить, правда, гол был отменен из-за офсайда. Украинский клуб остается единственной командой, от которой подопечные Хави пропустили после 4-х туров ЛЧ.
Несмотря на поражение, «Барселона» остается лидером своей группы.
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