FourFourTwo назвал 10 лучших правых защитников мира. Кто здесь лишний, а кого не хватает?

Английское издание FourFourTwo опубликовало список десяти лучших правых защитников мира в 2023 году.

Вглнем на список:

1. Кайл Уокер, «Ман Сити»

2. Ашраф Хакими, «ПСЖ»

3. Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль»

4. Киран Триппьер, «Ньюкасл»

5. Жоау Канселу, «Барселона»

6. Бен Уайт, «Арсенал»

7. Джереми Фримпонг, «Байер»

8. Дани Карвахаль, «Реал Мадрид»

9. Джованни Ди Лоренцо, «Наполи»

10. Рис Джеймс, «Челси»

Кто здесь лишний, а кого не хватает?