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FourFourTwo назвал 10 лучших правых защитников мира. Кто здесь лишний, а кого не хватает?

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Английское издание FourFourTwo опубликовало список десяти лучших правых защитников мира в 2023 году.

FC 100 best men's soccer right-backs, 2022-23 - ESPN

Вглнем на список:

1. Кайл Уокер, «Ман Сити»

2. Ашраф Хакими, «ПСЖ»

3. Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль»

4. Киран Триппьер, «Ньюкасл»

5. Жоау Канселу, «Барселона»

6. Бен Уайт, «Арсенал»

7. Джереми Фримпонг, «Байер»

8. Дани Карвахаль, «Реал Мадрид»

9. Джованни Ди Лоренцо, «Наполи»

10. Рис Джеймс, «Челси»

Кто здесь лишний, а кого не хватает?

4 комментария

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Sergey Kuznetsov
Уайт высоковато что то
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MVL
Ни Уайта, ни Фримпонга ни разу не видел, наверное они очень сильны, раз выше Карвахаля.
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37old
5 британцев, двое из них играли в Тоттенхэме.
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Wekil Halylow
Ответ Sergey Kuznetsov
Уайт высоковато что то
посматри его игру стабилност и он не травмат
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