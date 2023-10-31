Фабио Гроссо не лишится глаза: пивная бутылка попала в миллиметрах от роговицы, пришлось наложить 15 швов

С итальянцем все хорошо.

Матч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» был перенесен из-за атаки на автобус гостей и их фанатов. Автобусы были закиданы камнями. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

По информации Sky, в окно, за которым находился итальянский специалист, бросили полной бутылкой пива.

Удар пришелся в миллиметрах от глаза Гроссо. Осколки стекла нанесли ранения Фабио и спровоцировали кровотечение. Тренеру наложили 15 швов. Сейчас он в порядке.