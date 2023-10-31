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Стильный выход📷: звезды футбола дали шика и блеска на вручении Золотого мяча

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Лионель Месси Лионель Месси
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Вчера вечером Лионель Месси закрепил свое место в учебниках истории, завоевав восьмой Золотой мяч.

Лео, безусловно, стал главным героем церемонии. Но остальные гости тоже хотели, чтобы их этому тщательно подошли к выбору своего образа на вечер.

Давайте посмотрим на самых стильных из них:

20-летний Джуд Беллингем, обладатель Трофея Копа 2023 года, был одним из главных героев на красной дорожке, надев двубортный костюм с контрастными золотыми пуговицами и объемные брюки.

Дэвид Бекхэм был неизменно элегантен в темно-синем костюме.

Лео Месси на этот раз отдал предпочтение классике. Мы помним его предыдущие бархатный пиджак, в горошек и со стразами, красный костюм, но вчера аргентинец был максимально строг, как и вся его семья.

 

Француз Килиан Мбаппе выглядел стильно в своем сером костюме.

Эрлинг Хааланд придерживался минимализма в темно-синем костюме, давая возможность сиять своей второй половине - Изабель Хаугсенг Йохансен.

Обладательница Золотого мяча Айтана Бонмати блистала в платье Versace.

Винисиус был смелее большинства коллег-футболистов, выбрав коралловый пиджак. 

Линда Кайседо отдала предпочтение костюму.

Агустина Гандольфо и Лаутаро Мартинес добавили немного цвета на ковровую дорожку. 

Образ Джибриля Сиссе можно смело считать самым ярким на прошедшей церемонии вручения Золотого мяча.

 

 

 

 

5 комментариев

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Amadeo D
Сиссе хорош. Как будто замшу с обуви себе на голову насыпал )
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Николай Козлов
Портки Беллингема весьма странные.
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_El Nino_
Сиссе вышел со скрытым заявлением с учетом что на нем голуби мира?)
0
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Игорь Климов
Ответ Glukinho
шаровары Беллингема - в поддержку Украины?
Нет, а то они бы были жёлтого цвета)
0
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