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Рибери, Хави и другие. Фанаты назвали игроков, которые так и не взяли заслуженный «Золотого мяч»

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Вручение «Золотого мяча»-2023 состоится в считанные часы, но фанаты уже знают, в чьих руках окажется заветная награда.

Главный инсайдер мира футбола Фабрицио Романо убил всю интригу, рассказав, что Лионель Месси станет обладателем «ЗМ» в рекордный восьмой раз. Многие ожидали такого исхода, учитывая, что прошлой зимой аргентинцу наконец покорился Кубок мира.

Однако в минувшем сезоне было немало других героев. Например, Эрлинг Холанд, который сыграл огромную роль в завоевании исторического требла, забив 52 гола за «Манчестер Сити».

В преддверии церемонии Goal решил узнать у фанатов, кто, по их мнению, должен был получить главную индивидуальную награду, но так никогда и не стал ее обладателем. И у болельщиков нашлось немало достойных кандидатов:

А кого бы назвали вы?

2 комментария

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Азиз Ибодуллаев
Рэшфорд?)
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Василий Мартыхин
Снейдер, конечно
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