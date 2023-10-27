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🔥 «Я в Париже. Вы готовы?» Дрогба уже в ожидании церемонии вручения «Золотого мяча». Ждем сенсацию?

Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Лионель Месси Лионель Месси
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Победитель Лиги чемпионов Дидье Дрогба уже вовсю готовится к предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

Ивуариец записал видеообращение.

«Я в Париже. В понедельник мы вручим 67-й «Золотой мяч». Мы планируем обсудить два последних чемпионата мира, требл «Манчестер Сити» и потрясающую индивидуальную игру в мужском и женском футболе.

Увидимся в понедельник. Вы готовы? Кто возьмет следующую награду «Золотого мяча»?» - заявил экс-нападающий «Челси».

Ожидается, что Лионель Месси в восьмой раз выиграет награду. Но кому бы ее вручили вы?

28 комментариев

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Domian
Не будет сенсации, Месси выиграет 8 ЗМ за триумф на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ.
Месси в сезоне 22 - 23:
ЧЕМПИОН МИРА
Лучший игрок ЧМ
Чемпион Лиги
Лучший ассистент лиги
40 голов
28 ассистов
+22
-11
+11
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Илья Мурашов
8-й ЗМ бесконечности! Месси единственный игрок в истории, который получал ЗМ:

... в трех десятилетиях
... 4 раза подряд (2009 - 2012)
... 4 раза по версии ФФ, а не совместно с ФИФА (2009, 2019, 2021, 2023)
... играя за 3 разные клубы
... не играя в Европе

True G.O.A.T
+9
-5
+4
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Вальдано
Подождём.. Нелюбители Месси уже включили своё "ударное" оружие в виде "липовости, купленности и ангажированности" данной награды, дабы обесценить достижения Месси. 😄.. Эту "креативность" от них все уже проходили в декабре. Но шанс у них "аля Коло-Муани" остаётся. Поэтому они в большинстве своём примолкли. Это заметно. Всё решится не в конце церемонии в понедельник. А в начале. Если Месси ступит на красную дорожку на вход в Шаттле, то и выйдет он с неё с 8-м ЗМ. Если его не будет - значит нет. Специально лететь с конца света, чтобы просто посидеть на церемонии он не будет.
+6
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VERBLYUD
Ответ Андрей Евсеенко
ЗМ должен уехать в Ман Сити, но уж точно не стоит дарить его за кабинетную победу тому, кого без пенок на поле не видно
1+1 без пенок и тащерский матч против Мексики в группе
Важный гол против Австралии в 1/8
Один из лучших ассистов в истории ЧМ против Нидерландов в 1/4
Деклассирование самого дорого защитника мира и ассист против Хорватии в 1/2
Гол с игры в дополнительное время в финале

И ты говоришь, что без пенок его не было видно?
+9
-5
+4
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Domian
Ответ VERBLYUD
1+1 без пенок и тащерский матч против Мексики в группе Важный гол против Австралии в 1/8 Один из лучших ассистов в истории ЧМ против Нидерландов в 1/4 Деклассирование самого дорого защитника мира и ассист против Хорватии в 1/2 Гол с игры в дополнительное время в финале И ты говоришь, что без пенок его не было видно?
Там боль и обида, взывать к здравому смыслу не стоит.
+6
-3
+3
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VERBLYUD
Ответ Илья Мурашов
8-й ЗМ бесконечности! Месси единственный игрок в истории, который получал ЗМ: ... в трех десятилетиях ... 4 раза подряд (2009 - 2012) ... 4 раза по версии ФФ, а не совместно с ФИФА (2009, 2019, 2021, 2023) ... играя за 3 разные клубы ... не играя в Европе True G.O.A.T
В 2016 Франс футбол опубликовал переоценку наград и оказалось, что если бы раньше игроки из ЮА тоже имели возможность получать ЗМ, то у Пеле было бы 7 наград. Лео даже тут обойдет Бразильца!
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Игорь Климов
30 Октября 2023 года в Париже, свой 8-й заслуженный Золотой Мяч получит Лео Месси! 🇦🇷
+9
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+2
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VERBLYUD
Ответ Domian
Там боль и обида, взывать к здравому смыслу не стоит.
Очень смешно, конечно)) У его кумира за весь ЧМ 0+0 с игры и один гол с левого пенальти в группе, а он пишет, что это Месси без пенок ничего не показывал, хотя у Лео даже без учета пенок были результативные действия на всех стадиях турнира))
+4
-2
+2
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ao4
Ответ Pantera007
Те, кто пишет про несправедливую награду для Месси, просто не хотят вспоминать и, тем более, осознавать тот факт, что всегда в год проведения ЧМ/ЧЕ в первую очередь при выборе победителя в голосовании на ЗМ смотрели на успехи сборной и уровень вложений в её успех конкретных футболистов. Более того, Лео и остальной сезон провел с отличной статистикой. А что сделал Холланд? Присутствовал на поле в важнейших играх сезона, не был лучшим ни в матчах с реалом, ни с Баварией, ни с МЮ в финале кубка, ни с Интером в финале. Единственное, что Холланд делал лучше, чем Лео, так это исчезал в решающие часы игры.
Враньё, чемпионат мира 2010 Нидерланды с Испанией играют в финале , ни Иньеста ни Снейдер не получают, зм к тому же Снейдер в том году выиграл, лч, чемпионат Италии и Кубок Италии, , но золотой мяч выиграл Месси, который почти ничего не выиграл в том году)
+2
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+2
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Северный болельщик
В день рождения Марадоны кто получит Золотой мяч?
+2
-1
+1
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Domian
Ответ tony
Да уж, действительно будет сенсация, если Холланд не заберет заслуженный Золотой Мяч. Если не он, то это очередной плевок в сторону данной награды.
Фанаты кринжа уже должны утонуть, на них каждый год кто то плюет)
Все потому, что сам кринж неактуален уже как семь лет.
+7
-6
+1
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Greatest Of All Time
Ответ trav
Какая же тотальная ложь!! У Месси всего 16 голов в лиге фермеров! 5 голов с пенальти на ЧМ и 4 года в лч! Три из них Маккаби из Хайфы. Легендарные 0+0 в плей-офф лч.
У Холанда 0+0 во всех полуфинала и финалах. Кубок Англии, ЛЧ, Суперкубок Англии. Считай его не было в этих матчах, так за что ЗМ тому кто не играл в этих матчах??? только за АПЛ???)))
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ VERBLYUD
1+1 без пенок и тащерский матч против Мексики в группе Важный гол против Австралии в 1/8 Один из лучших ассистов в истории ЧМ против Нидерландов в 1/4 Деклассирование самого дорого защитника мира и ассист против Хорватии в 1/2 Гол с игры в дополнительное время в финале И ты говоришь, что без пенок его не было видно?
Я так и говорю, что его не было видно без пенок. Вспомним прошлые ЧМ: сколько матчей сыграно и в графе голов в плей-офф был 0, зато сейчас прям наградили 11-метровыми своего любимца и наконец забил. И за это, тобой перечисленное, зм давать? Ну было 1+1 в группе, такого ним у кого не было? Важный гол против Австралии? То есть гол Альвареса не важный? Именно год игрока Ман Сити победный, так как матч закончился 2-1, но видимо его зовут не месси, так что его важным считать не станем. Может дадим зм за ассист? Это был обычный пас и не забей гол, никто не обратил бы внимание, да и отдай такой пас кто-то другой, то тоже никто бы не восхищался. Пару раз обвел самого дорогого защитника мира? То есть кроме него никто не делал? Это лишь трансферная стоимость, которая абсолютно ничего не значит. Гол в финале ЧМ? Это ты про замыкание в пустые с метра?
ЗМ вручается за сезон: суперкубок Франции, лига 1, кубок Франции, лч и ЧМ. Отыграв в лиге 1 и дойдя до финала в лч и кубке Франции получается 65 матчей. Но месси готовы дать зм всего лишь за 7 из этих 65, учитывая то, что он даже не дошёл до 1/4 финала лч и кубка Франции, сыграв в этих 3-х матчах на 0+0. Ты написал, что месси деклассифицировал самого дорогого защитника. Раз он настолько крут, то как объяснить последний матч в млс против Шарлотт. Играя против клуба, образованного в конце 2019 года, против 4-х защитников и вратаря, которые в сумме стоят в 19,5 меньше, чем самый дорогой защитник мира за 90 млн, месси ушел с поражением и 0+0 по г+п?
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Северный болельщик
Ответ bersy bersy
Модрич?
Мелкадзе
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trav
Ответ Domian
Не будет сенсации, Месси выиграет 8 ЗМ за триумф на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ. Месси в сезоне 22 - 23: ЧЕМПИОН МИРА Лучший игрок ЧМ Чемпион Лиги Лучший ассистент лиги 40 голов 28 ассистов
Какая же тотальная ложь!!
У Месси всего 16 голов в лиге фермеров!
5 голов с пенальти на ЧМ и 4 года в лч! Три из них Маккаби из Хайфы.
Легендарные 0+0 в плей-офф лч.
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STAVRsSC
Ответ Domian
Не будет сенсации, Месси выиграет 8 ЗМ за триумф на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ. Месси в сезоне 22 - 23: ЧЕМПИОН МИРА Лучший игрок ЧМ Чемпион Лиги Лучший ассистент лиги 40 голов 28 ассистов
в презентации к церемонии у Месси ещё стоит - Победитель Кубка лиг. Так что, у него тоже требл. Поэтому вариантов с вручением награды быть не должно. Только Месси.
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da her@s@nim
Ответ tony
Я так понимаю, что очередной фанат Месси мечтает, чтобы его любимый игрок получил ЗМ за то, что пробил несколько пенальти в трехнедельном турнире сборных
Зачем мечтать ?)
Все уже понятно ) не расстраивайся, твой кумир возьмет награду - ЗМ пустыни )
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da her@s@nim
Ответ tony
Да уж, действительно будет сенсация, если Холланд не заберет заслуженный Золотой Мяч. Если не он, то это очередной плевок в сторону данной награды.
Напиши жалобу в ФИФА 🤡
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Greatest Of All Time
Король Лео.
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Pantera007
Те, кто пишет про несправедливую награду для Месси, просто не хотят вспоминать и, тем более, осознавать тот факт, что всегда в год проведения ЧМ/ЧЕ в первую очередь при выборе победителя в голосовании на ЗМ смотрели на успехи сборной и уровень вложений в её успех конкретных футболистов. Более того, Лео и остальной сезон провел с отличной статистикой. А что сделал Холланд? Присутствовал на поле в важнейших играх сезона, не был лучшим ни в матчах с реалом, ни с Баварией, ни с МЮ в финале кубка, ни с Интером в финале. Единственное, что Холланд делал лучше, чем Лео, так это исчезал в решающие часы игры.
+4
-4
0
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Гриззли
Да чёт за прошлый сезон особо и некому давать награду. Никто сильно не выделялся.
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Veles3101
Ну раз Дрогба будет ведущим значит Мудрику уйдет ЗМ
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