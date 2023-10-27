🔥 «Я в Париже. Вы готовы?» Дрогба уже в ожидании церемонии вручения «Золотого мяча». Ждем сенсацию?

Победитель Лиги чемпионов Дидье Дрогба уже вовсю готовится к предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

Ивуариец записал видеообращение.

«Я в Париже. В понедельник мы вручим 67-й «Золотой мяч». Мы планируем обсудить два последних чемпионата мира, требл «Манчестер Сити» и потрясающую индивидуальную игру в мужском и женском футболе.

Увидимся в понедельник. Вы готовы? Кто возьмет следующую награду «Золотого мяча»?» - заявил экс-нападающий «Челси».

Ожидается, что Лионель Месси в восьмой раз выиграет награду. Но кому бы ее вручили вы?