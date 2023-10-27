🔥 «Я в Париже. Вы готовы?» Дрогба уже в ожидании церемонии вручения «Золотого мяча». Ждем сенсацию?
Победитель Лиги чемпионов Дидье Дрогба уже вовсю готовится к предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».
Ивуариец записал видеообращение.
«Я в Париже. В понедельник мы вручим 67-й «Золотой мяч». Мы планируем обсудить два последних чемпионата мира, требл «Манчестер Сити» и потрясающую индивидуальную игру в мужском и женском футболе.
Увидимся в понедельник. Вы готовы? Кто возьмет следующую награду «Золотого мяча»?» - заявил экс-нападающий «Челси».
Ожидается, что Лионель Месси в восьмой раз выиграет награду. Но кому бы ее вручили вы?
Месси в сезоне 22 - 23:
ЧЕМПИОН МИРА
Лучший игрок ЧМ
Чемпион Лиги
Лучший ассистент лиги
40 голов
28 ассистов
... в трех десятилетиях
... 4 раза подряд (2009 - 2012)
... 4 раза по версии ФФ, а не совместно с ФИФА (2009, 2019, 2021, 2023)
... играя за 3 разные клубы
... не играя в Европе
True G.O.A.T
Важный гол против Австралии в 1/8
Один из лучших ассистов в истории ЧМ против Нидерландов в 1/4
Деклассирование самого дорого защитника мира и ассист против Хорватии в 1/2
Гол с игры в дополнительное время в финале
И ты говоришь, что без пенок его не было видно?
Все потому, что сам кринж неактуален уже как семь лет.
ЗМ вручается за сезон: суперкубок Франции, лига 1, кубок Франции, лч и ЧМ. Отыграв в лиге 1 и дойдя до финала в лч и кубке Франции получается 65 матчей. Но месси готовы дать зм всего лишь за 7 из этих 65, учитывая то, что он даже не дошёл до 1/4 финала лч и кубка Франции, сыграв в этих 3-х матчах на 0+0. Ты написал, что месси деклассифицировал самого дорогого защитника. Раз он настолько крут, то как объяснить последний матч в млс против Шарлотт. Играя против клуба, образованного в конце 2019 года, против 4-х защитников и вратаря, которые в сумме стоят в 19,5 меньше, чем самый дорогой защитник мира за 90 млн, месси ушел с поражением и 0+0 по г+п?
У Месси всего 16 голов в лиге фермеров!
5 голов с пенальти на ЧМ и 4 года в лч! Три из них Маккаби из Хайфы.
Легендарные 0+0 в плей-офф лч.
Все уже понятно ) не расстраивайся, твой кумир возьмет награду - ЗМ пустыни )