Красивый троллинг из женского футбола - в Чили сейчас проходят Панамериканские игры

Событие по масштабу не сильно уступающее Олимпийским играм.

XIX Панамериканские игры - мультиспортивное соревнование стран Америки, в этом году оно впервые проходит в Чили - с 20 октября по 5 ноября.

В играх принимают участие 6909 спортсменов из 41 страны. Соревнования будут проводиться в 425 дисциплинах, в 39 видах спорта, в том числе и футболе.

Во втором матче группового этапа женская сборная Мексики встречалась с хозяевами турнира - сборной Чили. Мексиканки уверенно выиграли 3:1, а в концовке матча Диана Ордонез знатно потроллила коллегу из сборной Чили Мишель Оливарес - посмотрите сами.