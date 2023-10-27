Гаспачо
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Красивый троллинг из женского футбола - в Чили сейчас проходят Панамериканские игры

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сборная Чили жен
Футбол Футбол

Событие по масштабу не сильно уступающее Олимпийским играм.

XIX Панамериканские игры - мультиспортивное соревнование стран Америки, в этом году оно впервые проходит в Чили - с 20 октября по 5 ноября.

В играх принимают участие 6909 спортсменов из 41 страны. Соревнования будут проводиться в 425 дисциплинах, в 39 видах спорта, в том числе и футболе.

Во втором матче группового этапа женская сборная Мексики встречалась с хозяевами турнира - сборной Чили. Мексиканки уверенно выиграли 3:1, а в концовке матча Диана Ордонез знатно потроллила коллегу из сборной Чили Мишель Оливарес - посмотрите сами.

Отметим, что в одной группе с Месикой и Чили играет сборной Ямайки - в первом матче эта команда проиграла 0:7 мексиканкам, а во втором 0:10 Парагваю. Поддерживают традиции группы Чайф мужской сборной.

11 комментариев

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Penguin
что здесь красивого?
+23
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Nick
Это она так на низкий рост соперницы указала? Мда.
Днище ######, как и те, кто считают это троллингом.
+14
-1
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Glukinho
Требую пояснительную бригаду, что за хрень я увидел, почему это троллинг, да еще и красивый? Пнула мячиком в ногу, мячик отлетел, всё.
+12
-1
+11
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Женя Иванов
Это не троллинг, это мерзкое поведение достойное быдла
+11
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Иля
Автор, то у вас звание отца года выдаётся за то, что мужик своего ребёнка на руки поднял и в щеку поцеловал, то тролингом называется не пойми что...
+10
-1
+9
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Amadeo
Ответ Penguin
что здесь красивого?
Согласно заголовку - троллинг
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Jaroslav Prokhorov
Ответ Иля
Автор, то у вас звание отца года выдаётся за то, что мужик своего ребёнка на руки поднял и в щеку поцеловал, то тролингом называется не пойми что...
типичный бездарь, неспособный написать достойную, интересную и литературную спортивную статью, но которому из кожи вон надо удовлетворить своё графоманство и "я журналист!!!".
+6
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Всё знаю
Троллить человека за маленький рост - это удел слабых.
Да и троллингом это нельзя назвать.
дизлайк статье.
+5
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tyumenetz
яннп
+4
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Иля
А в чём троллинг заключался?
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sbvinn
Это низко.
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