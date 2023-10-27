Красивый троллинг из женского футбола - в Чили сейчас проходят Панамериканские игры
Событие по масштабу не сильно уступающее Олимпийским играм.
XIX Панамериканские игры - мультиспортивное соревнование стран Америки, в этом году оно впервые проходит в Чили - с 20 октября по 5 ноября.
В играх принимают участие 6909 спортсменов из 41 страны. Соревнования будут проводиться в 425 дисциплинах, в 39 видах спорта, в том числе и футболе.
Во втором матче группового этапа женская сборная Мексики встречалась с хозяевами турнира - сборной Чили. Мексиканки уверенно выиграли 3:1, а в концовке матча Диана Ордонез знатно потроллила коллегу из сборной Чили Мишель Оливарес - посмотрите сами.
Отметим, что в одной группе с Месикой и Чили играет сборной Ямайки - в первом матче эта команда проиграла 0:7 мексиканкам, а во втором 0:10 Парагваю. Поддерживают традиции
группы Чайф мужской сборной.
Днище ######, как и те, кто считают это троллингом.
Да и троллингом это нельзя назвать.
дизлайк статье.