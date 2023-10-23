Гаспачо
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✨ Помните, кому в 2017 году пророчили звездное будущее? Есть целый рейтинг, лидера которого не многие вспомнят 😱

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Шленск Шленск
Милан Милан
Кэмерон Бортуик-Джексон Кэмерон Бортуик-Джексон
Барселона Барселона
Усман Дембеле Усман Дембеле
ПСЖ ПСЖ
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Футбол Футбол

Мы очень любим делать прогнозы и обсуждать будущее молодых футболистов. Давайте вернемся в 2017 год и посмотрим, кем мы видели новых звезд футбола тогда.

В феврале 2017 года SCI Sports составил список 30 самых талантливых игроков Европы, рожденных до 1997 года. Кто-нибудь помнит парня, который оказался на первом месте?

Кэмерон Бортуик-Джексон считался восходящей звездой «Манчестер Юнайтед». Сейчас 26-летний игрок выступает в польском «Шлёнске».

Зато Эрнандес и Дембеле отлично преуспели.

Кто вас удивляет в этом списке больше всего?

7 комментариев

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fantast1c
В целом, всё как обычно. №1 списка в подвале, парочка абсолютных рандомов типа Сведсена и Канацизкуса, абсолютно средние бриты, два балканца и попытка угадать кто из испанцев сможет - поэтому добавили всех кто был на слуху. Похоже на типичный шаблон.
Где посмотреть за другие года ?
+9
0
+9
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Nacho13
Я что-то вообще мало кого могу вспомнить
+1
0
+1
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EneNRa -OD
Пхахахахах,Дембеле преуспел да
+1
0
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Pavel Yurkovets
удевляют все !!!
+2
-2
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Я думал Патрик Робертс станеи основным игроком МС, очень нравилась его игра
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Пьяный фанат
Изайя Браун вообще уже закончил с футболом из-за травм...
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