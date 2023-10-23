✨ Помните, кому в 2017 году пророчили звездное будущее? Есть целый рейтинг, лидера которого не многие вспомнят 😱

Мы очень любим делать прогнозы и обсуждать будущее молодых футболистов. Давайте вернемся в 2017 год и посмотрим, кем мы видели новых звезд футбола тогда.

В феврале 2017 года SCI Sports составил список 30 самых талантливых игроков Европы, рожденных до 1997 года. Кто-нибудь помнит парня, который оказался на первом месте?

Кэмерон Бортуик-Джексон считался восходящей звездой «Манчестер Юнайтед». Сейчас 26-летний игрок выступает в польском «Шлёнске».

Зато Эрнандес и Дембеле отлично преуспели.

Кто вас удивляет в этом списке больше всего?