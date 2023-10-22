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🔥Вратарь «Галатасарая» Муслера совершил спасение года. Однако мяч в нем не участвовал

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Валантен Розье Валантен Розье
Футбол Футбол

Помог сопернику.

В 9 туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» дома принимал «Бешикташ и благодаря дублю Мауро Икарди победил − 2:1.

В игре произошел комичный эпизод, который превратил Фернандо Муслеру в героя. Анте Ребич умным пасом нашел в штрафной защитника Валантена Розье, который был готов в подкате замкнуть передачу в ближний угол.

Муслера прочитал эпизод, прыгал за мячом, но Розье его не достал и катился ровно в штангу ворот «Галатасарая». Вполне возможно, что француз получил бы травму, если бы не отличный сэйв от Фернандо: он правой рукой оттолкнул Валантена, чтобы тот не попал в стойку.

После девяти туров «Галатасарай» лидирует в лиге, набрав уже 25 очков. 37-летний уругваец Фернандо Муслера пропустил всего пять мячей.

4 комментария

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soda overdose
С виду забавно, но поступок человечный) Вспомнился похожий по доброте момент, когда Рондон подстраховал выпрыгнувшего Йедлина и не дал упасть. Респект!
+14
0
+14
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k b
Бешикташ играл, а не Фенербахче
+4
0
+4
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Александр Опёнышев
Красавец
Блин, даже не верится, что Муслера почти всю свою карьеру играет в Турции и ему уже 37 лет
Время беспощадно
+3
0
+3
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boxellevogue
Красавчик
+3
0
+3
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