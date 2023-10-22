🔥Вратарь «Галатасарая» Муслера совершил спасение года. Однако мяч в нем не участвовал
Помог сопернику.
В 9 туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» дома принимал «Бешикташ и благодаря дублю Мауро Икарди победил − 2:1.
В игре произошел комичный эпизод, который превратил Фернандо Муслеру в героя. Анте Ребич умным пасом нашел в штрафной защитника Валантена Розье, который был готов в подкате замкнуть передачу в ближний угол.
Муслера прочитал эпизод, прыгал за мячом, но Розье его не достал и катился ровно в штангу ворот «Галатасарая». Вполне возможно, что француз получил бы травму, если бы не отличный сэйв от Фернандо: он правой рукой оттолкнул Валантена, чтобы тот не попал в стойку.
После девяти туров «Галатасарай» лидирует в лиге, набрав уже 25 очков. 37-летний уругваец Фернандо Муслера пропустил всего пять мячей.
Блин, даже не верится, что Муслера почти всю свою карьеру играет в Турции и ему уже 37 лет
Время беспощадно