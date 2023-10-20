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Однажды Бекхэм посетил матч НБА. Ничем хорошим не закончилось, потому что смотрел не только на игру

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Возвращаем 2008-й.

15 лет назад Дэвид Бекхэм посетил матч «Лейкерс». Тогда Виктория узнала, почему места в первом ряду, расположенные всего в нескольких метрах от площадки, всегла были самыми горячими билетами как для знаменитостей, так и для любителей баскетбола.

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И как ни старался Дэвид не отводить взгляда от матча, его глаза несколько раз блуждали, что вызвало неодобрение Виктории, которая бросила на него несколько грозных взглядов.

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И хотя она несколько раз сдерживала Дэвида, даже она не могла удержаться от того, чтобы не взглянуть на подтянутых чирлидирш.

victoria and david beckham

Дэвид даже несколько раз пытался закрыть глаза, пытаясь отгородиться от дам, танцующих в нескольких метрах от его места.

К счастью для Виктории, потом Дэвид смотрел только на нее и даже несколько раз ободряюще похлопал жену по спине.

victoria and david beckham

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