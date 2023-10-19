Гаспачо
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🤌🤏 «Роналду обожает скручивать людям соски». Диллон Дэнис лишь однажды виделся с Криштиану, но похоже, что португалец об этом уже жалеет 🙃

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Официально: Диллон Дэнис - худший друг на свете.

Близкий друг Конора Макгрегора, который недавно дрался с Логаном Полом, рассказал, как однажды попал на вечеринку Дженнифер Лопес.

Там боец познакомился с Криштиану Роналду, узнав кое-что необычное о португальской суперзвезде.

Случилось это в Лас-Вегасе. В далеком 2016 году.

«Я понимаю, что это нелепая история, но однажды я тусил с Роналду. И почему-то он постоянно скручивал людям соски. Я знаю, что ему это нравится, это чертовски странно.

Люблю Роналду, это потрясающий чувак... У меня было ощущение, будто это мой брат», - заявил экс-боец Bellator.

А могли бы и не читать это.

7 комментариев

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sergoid
Когда твои соски крутил Роналду, на фиг, я говорил всем: "Братцы, этот брат - мой братик!"
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Agent Smith
"Когда-нибудь тренированные соски спасут тебе жизнь" Мастер х/ф " Большой Стэн"
+2
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+2
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ivan kokosh
Соски которые крутил Роналду - где они теперь?
+3
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Ноябрьский Набат
Ответ Фанат футбола 777
Почему на фото у Роналду такой дикий загар, как у бодибилдеров?
Он из фондюшницы.
"Клубника" в шоколаде...
+2
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