🤌🤏 «Роналду обожает скручивать людям соски». Диллон Дэнис лишь однажды виделся с Криштиану, но похоже, что португалец об этом уже жалеет 🙃

Официально: Диллон Дэнис - худший друг на свете.

Близкий друг Конора Макгрегора, который недавно дрался с Логаном Полом, рассказал, как однажды попал на вечеринку Дженнифер Лопес.

Там боец познакомился с Криштиану Роналду, узнав кое-что необычное о португальской суперзвезде.

Случилось это в Лас-Вегасе. В далеком 2016 году.

«Я понимаю, что это нелепая история, но однажды я тусил с Роналду. И почему-то он постоянно скручивал людям соски. Я знаю, что ему это нравится, это чертовски странно.

Люблю Роналду, это потрясающий чувак... У меня было ощущение, будто это мой брат», - заявил экс-боец Bellator.

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