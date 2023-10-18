«В этот момент я начинал молиться». Адиль Рами объяснил, почему «нельзя сравнивать Роналду с Месси»

Испытал все на себе.

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами пришел в гости к блогеру Заку Нани и дал большое интервью о своей карьере. Разговор в том числе зашел и о вечном вопросе: Месси или Роналду.

Рами, выступавший за «Севилью» и «Валенсию», рассказал, что, по его мнению, отличает Лео от Криштиану и любого другого игрока в мире.

«Повторюсь, мне нравится Роналду, мне нравится Месси. Но нельзя сравнивать Роналду с Месси.

Когда нам предстоял матч против «Барсы», мы собрались вместе, как армия, чтобы противостоять Месси… И мы все вместе проигрывали. Я смотрел, как Иньеста, Бускетс, Хави меняли позиции, но мне это не надоедало. Как только Месси получал мяч… В этот момент я начинал молиться Аллаху. И тут он начинал движение, он ускорялся...

Это просто нужно испытать. Когда он приближался с мячом в ногах, мы все вместе начинали паниковать. Все и всегда хотели быть парнем, которому удалось отобрать мяч у Месси, но это было невозможно. Он не просто какой-то парень, он не просто какой-то футболист.

Каждый раз, когда он получал мяч, мы в защите напрягались, потому что он всегда был готов отдавать эти чертовы передачи между линиями».

Рами суммарно встречался с Месси 12 раз, играя за «Валенсию» и «Севилью». В этих матчах аргентинец забил 12 голов, по разу оформив покер и хет-трик.

Кажется, Лео до сих пор снится Адилю в кошмарах.