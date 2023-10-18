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«В этот момент я начинал молиться». Адиль Рами объяснил, почему «нельзя сравнивать Роналду с Месси»

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Испытал все на себе.

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами пришел в гости к блогеру Заку Нани и дал большое интервью о своей карьере. Разговор в том числе зашел и о вечном вопросе: Месси или Роналду.

Рами, выступавший за «Севилью» и «Валенсию», рассказал, что, по его мнению, отличает Лео от Криштиану и любого другого игрока в мире.

«Повторюсь, мне нравится Роналду, мне нравится Месси. Но нельзя сравнивать Роналду с Месси.

Когда нам предстоял матч против «Барсы», мы собрались вместе, как армия, чтобы противостоять Месси… И мы все вместе проигрывали. Я смотрел, как Иньеста, Бускетс, Хави меняли позиции, но мне это не надоедало. Как только Месси получал мяч… В этот момент я начинал молиться Аллаху. И тут он начинал движение, он ускорялся...

Это просто нужно испытать. Когда он приближался с мячом в ногах, мы все вместе начинали паниковать. Все и всегда хотели быть парнем, которому удалось отобрать мяч у Месси, но это было невозможно. Он не просто какой-то парень, он не просто какой-то футболист.

Каждый раз, когда он получал мяч, мы в защите напрягались, потому что он всегда был готов отдавать эти чертовы передачи между линиями».

Рами суммарно встречался с Месси 12 раз, играя за «Валенсию» и «Севилью». В этих матчах аргентинец забил 12 голов, по разу оформив покер и хет-трик.

Кажется, Лео до сих пор снится Адилю в кошмарах.

10 комментариев

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Александр Р
Ответ Абдул Абакаев
эти чёртовые передачи между линий!
Рональду : «передачи между чем ?»
+8
0
+8
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Aymyrat Rahymberdiyew
Опять этот каталонский аргентинец рассказывает что месси лучше ой стоп…
+8
-1
+7
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Абдул Абакаев
эти чёртовые передачи между линий!
+7
-1
+6
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Игорь Климов
Вот за такие гениальные игровые моменты на футбольном поле, все авторитетные специалисты, бывшие и действующие игроки, а также вменяемые болельщики во всём мире боготворят Лео Месси, а не за сомнительную статистику как у Кринжа7 по большому количеству забитых голов за карьеру.
+2
-1
+1
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Мяти
И вот так вот уже 60-70 или сколько там лет Месси продолжает свой террор?) Единственный игрок за всю историю футбола, о котором, замученные, раскатанные им вдоль и поперек топовые игроки, рассказывают с гордостью и восхищением. Гений!
+1
0
+1
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Мяти
Ответ Александр Р
Рональду : «передачи между чем ?»
🤣🤣🤣👍👍👍
+1
0
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Игорь Климов
Ответ Мяти
И вот так вот уже 60-70 или сколько там лет Месси продолжает свой террор?) Единственный игрок за всю историю футбола, о котором, замученные, раскатанные им вдоль и поперек топовые игроки, рассказывают с гордостью и восхищением. Гений!
Игра Лео Месси в матче Аргентина vs Перу:
https://vk.com/wall-177490720_15729
+1
0
+1
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Мяти
Ответ Игорь Климов
Игра Лео Месси в матче Аргентина vs Перу: https://vk.com/wall-177490720_15729
Божественный Лео Месси 👍👍👍
+1
0
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Игорь Климов
Ответ Мяти
Божественный Лео Месси 👍👍👍
Это неоспоримый факт! 🐐🇦🇷
+1
0
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alberto-m
Ответ Александр Р
Рональду : «передачи между чем ?»
🤣🤣🤣
0
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